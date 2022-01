Porto Alegre Calor intenso e consumo elevado podem afetar abastecimento de água em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2022

Com o alto consumo, os reservatórios ficam sem nível, causando desabastecimento Foto: Agência Brasil Com o alto consumo, os reservatórios ficam sem nível, causando desabastecimento. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) informa que o forte calor registrado neste sábado (22), – e que deve se estender até o meio da semana – tem afetado o sistema de abastecimento em diversas localidades de Porto Alegre.

Com o alto consumo, os reservatórios ficam sem nível, causando desabastecimento. Possíveis instabilidades na energia elétrica provocam queda de luz e alta tensão, que podem parar as estação de bombeamento de água. As equipes de plantão do Dmae estão de prontidão, atuando em todas as emergências que têm surgido no final de semana.

Consumo consciente

“A onda de calor gera uma demanda maior de consumo. Como estamos em um período de estiagem, a produção de água bruta de qualidade está sendo prejudicada. É um momento delicado, por isso pedimos o auxílio da população para o consumo consciente”, afirma o diretor-geral, Alexandre Garcia.

