Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2022

Mídia local diz que fogo teria sido causado por vazamento de gás seguido de explosões Foto: Reprodução Mídia local diz que fogo teria sido causado por vazamento de gás seguido de explosões. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um incêndio em uma casa noturna na madrugada deste domingo (23) deixou ao menos 16 mortos e vários feridos na cidade de Yaoundé, capital de Camarões, segundo a agência de notícias France-Presse.

A tragédia ocorreu no salão principal da Liv’s Night Club, localizada no bairro de Bastos, que abriga luxuosas casas e embaixadas.

Segundo o Ministério das Comunicações, o incêndio foi causado por fogos de artifício, que queimaram o teto e, depois, causaram duas explosões. O fogo teria começado por volta das 3h, no horário local (23h de sábado, pelo horário de Brasília).

Ainda não se sabe exatamente quantas pessoas estavam no local. Mas, segundo a agência, cem pessoas estavam reunidas no final da manhã no necrotério do hospital militar de Ekounou. De acordo com a AFP, incêndios não são incomuns em casas noturnas de Camarões, mas o número de vítimas dessa tragédia “é o maior dos últimos anos”.

