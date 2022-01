Rio Grande do Sul Calor intenso permanece no Rio Grande do Sul nos próximos dias

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2022

Neste fim de semana, a presença do ar quente mantêm as temperaturas próximas de 40°C na maioria das regiões Foto: Reprodução Neste fim de semana, a presença do ar quente mantêm as temperaturas próximas de 40°C na maioria das regiões. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Nos próximos dias, o calor seguirá intenso no Rio Grande do Sul, de acordo com um boletim divulgado nesta sexta-feira (21) pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural.

Até este (22), a presença do ar quente mantêm as temperaturas próximas de 40°C na maioria das regiões, condição que favorece a ocorrência de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, associadas com o forte calor. Neste (23), a aproximação de uma área de baixa pressão mantêm maior variação de nuvens, o que deve provocar pancadas de chuva e trovoadas, típicas de verão, na maioria das regiões.

Na -feira (24), o tempo firme e muito quente seguirá predominando e somente na Região Sul e na faixa Leste deverão ocorrer pancadas de chuva de verão. Na ça (25) e na (26), a atuação de uma área de baixa pressão vai provocar chuva em grande parte do Estado, com possibilidade de temporais isolados. Os totais previstos deverão oscilar entre 15 e 35 milímetros na maioria das áreas. No Norte e Nordeste, os volumes oscilarão entre 35 e 50 milímetros, podendo superar 60 milímetros em alguns municípios.

Porto Alegre e litoral

Neste sábado, em Porto Alegre, os termômetros devem oscilar entre 24°C e 40°C, com possibilidade de pancadas de chuva. Neste domingo, a temperatura máxima ficará em torno de 39°C, com pancadas de chuva.

No Litoral Norte gaúcho, os termômetros ultrapassam os 30°C neste fim de semana, com chance de chuva no domingo em municípios como Capão da Canoa e Torres.

