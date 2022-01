Porto Alegre Restauração do Instituto de Educação Flores da Cunha, em Porto Alegre, será retomada nos próximos dias

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O instituto é a mais antiga escola de formação de professores do Estado Foto: Divulgação O instituto é a mais antiga escola de formação de professores do Estado. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Paralisadas desde 2019, as obras de restauração do Instituto General Flores da Cunha, em Porto Alegre, serão retomadas nos próximos dias. O governador Eduardo Leite assinou a ordem de serviço para o reinício dos trabalhos.

O aporte em recursos do Estado é de R$ 23,4 milhões para a conclusão da reforma do prédio. A empresa Concrejato, licitada para a obra, deve concluir os trabalhos em 15 meses.

“O Estado nem ao menos conseguia pagar salários em dia, atrasava repasses aos municípios na área da saúde e não pagava seus fornecedores. Hoje, com as reformas e privatizações, o Estado tem todas as suas dívidas de curto prazo quitadas e ainda abriu espaço para o maior investimento da história recente do Rio Grande do Sul. Viramos o jogo e estamos encaminhando melhorias e aumentando o aporte de recursos diretos para os problemas do dia a dia das mais de 2 mil escolas do Estado, e também disponibilizando mais os R$ 23 milhões assegurados para o Instituto de Educação”, disse Leite.

Patrimônio cultural do Rio Grande do Sul, o instituto é a mais antiga escola de formação de professores do Estado, fundada em 1869. O investimento no prédio foi incluído nos recursos anunciados pelo Estado no programa Avançar na Educação, lançado em outubro do ano passado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre