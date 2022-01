Brasil Censo 2022: inscrições para concurso do IBGE com mais de 200 mil vagas acabam nesta sexta

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Inscrições devem ser feitas até as 16h horas. Foto: Divulgação IBGE Inscrições devem ser feitas até as 16h horas. (Foto: Divulgação IBGE) Foto: Divulgação IBGE

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Termina nesta sexta-feira (21), às 16h, o prazo para os interessados se inscreverem nos concursos para vagas no Censo 2022. São ao todo 206.891 vagas temporárias. Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), até as 9h13 desta sexta havia pouco mais de 1 milhão de candidatos inscritos – 485.532 para agentes censitários e 555.443 para recenseador.

As vagas são divididas da seguinte forma:

183.021 vagas para a função de Recenseador: remuneração de acordo com a produção; taxa de inscrição de R$ 57,50;

18.420 vagas para a função de Agente Censitário Supervisor: salário de R$ 1.700; taxa de inscrição de R$ 60,50;

5.450 vagas para a função de Agente Censitário Municipal: salário de R$ 2.100; taxa de inscrição de R$ 60,50.

Para recenseadores são 476.366 inscritos, e para agentes censitários municipal e supervisor são 423.668 candidatos, totalizando 900.034 concorrentes.

O recenseador não tem uma remuneração fixa, pois ela vai variar de acordo com a produção, dependendo do número de entrevistas com os moradores. Já o salário de agente censitário varia de R$ 1.700 a R$ 2.100.

De acordo com o coordenador de Recursos Humanos do IBGE, Bruno Malheiros, é comum haver municípios com grande número de inscritos e outros com menor concorrência, mas o IBGE espera que todas as localidades tenham recenseadores aprovados suficientes para trabalhar no Censo 2022.

O candidato deve escolher a localidade no momento da inscrição. Mas, segundo Malheiros, poderá haver remanejamento de aprovados de um município para outro em caso de haver dificuldade de preenchimento de vagas.

E, no caso de haver localidades sem aprovados suficientes, o IBGE poderá abrir processos seletivos regionalizados para atender a esses casos específicos.

As vagas são para quase todos os municípios do País.

As inscrições para todos os cargos podem ser feitas no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21.

As inscrições nos processos seletivos de 2020 e 2021 não são válidas para o novo do Censo 2022. Os interessados deverão fazer nova inscrição e pagar a taxa para participar desse novo processo seletivo – leia abaixo sobre a devolução das taxas das seleções canceladas.

As taxas de inscrição desses processos seletivos são maiores que as da seleção anterior que foi cancelada, cujos valores eram de R$ 25,77 para recenseador e de R$ 39,49 para agente censitário. De acordo com o coordenador de Recursos Humanos do IBGE, Bruno Malheiros, o Cebraspe, que era a empresa organizadora do concurso anterior, estabeleceu o valor em 2019, o que explica a defasagem nos preços.

O candidato poderá obter informações referentes aos novos concursos por meio do telefone 0800-2834628 ou do e-mail ibgepss21@fgv.br.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil