Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem quatro pontos impróprios para banho

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2022

As coletas e análises nas praias e balneários de rios, mar e lagoas do Estado são feitas pela Fepam e pela Corsan. Foto: Alina Souza/Arquivo Palácio Piratini As coletas e análises nas praias e balneários de rios, mar e lagoas do Estado são feitas pela Fepam e pela Corsan. (Foto: Alina Souza/Arquivo Palácio Piratini) Foto: Alina Souza/Arquivo Palácio Piratini

Dos 90 pontos monitorados no Rio Grande do Sul em relação à balneabilidade, quatro apresentam condição imprópria, conforme o sexto boletim do Projeto Balneabilidade 2021/2022, divulgado pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) na manhã desta sexta-feira (21). São eles:

Pelotas – Balneário dos Prazeres, Laguna dos Patos

Rio Grande – Praia do Cassino, rua Goiás

Rio Grande – Praia do Cassino, rua Buenos Aires

São Jerônimo – Praia do Encontro, Rio Jacuí

Para conferir a planilha completa, clique aqui.

Os resultados são divulgados todas as sextas-feiras, até 4 de março, pelo site e redes sociais da fundação. Os dados também estão disponíveis no web aplicativo, que pode ser acessado aqui.

As coletas e análises nas praias e balneários de rios, mar e lagoas do Estado são feitas pela Fepam e pela Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) em 82 pontos. Em Pelotas, oito pontos são de responsabilidade do Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep). No Litoral Norte, o trabalho é realizado pela equipe da regional da Fepam, que conta com a colaboração da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura.

Recomendações aos banhistas

Procure entrar na água apenas em locais que apresentem condição própria para o banho.

Tenha atenção especial com as crianças e idosos, pois são mais sensíveis e menos imunes.

Evite tomar banho em época chuvosa e nas primeiras 24 horas após chuvas intensas, já que a tendência é de carreamento de esgotos e resíduos para os cursos d’água, o que pode ocasionar picos de contaminação dos rios e oceanos.

Evite entrar na água nos períodos de cheia do rio, quando o leito está fora do seu curso normal, e em canais pluviais, saídas de sangradouros, córregos ou rios que afluem nas praias, pois podem estar contaminados por esgoto doméstico.

Não tome banho em locais com concentração de algas, já que podem conter toxinas altamente prejudiciais à saúde.

