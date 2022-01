A Polícia Civil identificou o cativeiro de um homem colombiano que foi sequestrado no Centro de Porto Alegre, no início da tarde de ontem (20). Após capturar o indivíduo, os criminosos passaram a extorquir um familiar da vítima, exigindo alguns milhares de reais a título de resgate. Ambos atuam como autônomos na Capital.

Conforme a polícia, houve, durante as negociações, pagamento de valores por meio de transações bancárias via Pix, para contas apontadas pelos criminosos.

Por volta das 20h de ontem, foi feita a prisão em flagrante de um homem, preso ao chegar em uma pizzaria, em Viamão, com parte do preço de resgate, sacado em uma instituição bancária momentos antes. O preso, inclusive, foi reconhecido pela vítima como sendo um dos autores do crime. No mesmo contexto, foram recebidas informações de que a vítima havia sido libertada pelos criminosos, buscando socorro na região central de Porto Alegre.

Segundo a polícia, os criminosos machucaram a vítima. Conforme boletins médicos de atendimento no Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre, o homem foi torturado pelos bandidos. Ele apresenta ferimentos em membros inferiores (cortes), diversos hematomas pelos corpo, e também teve o tímpano perfurado. Após ser liberado do hospital, foi submetido a exame de lesões corporais no Departamento Médico-Legal, do Instituto-Geral de Perícias (IGP), em Porto Alegre.

Durante as negociações do preço de resgate, vídeos foram enviados pelos criminosos, nos quais a vítima era espancada com pedaços de madeira e atingida com instrumentos cortantes.

Na manhã desta sexta (21), a polícia localizou o cativeiro em uma sala abandonada, na Avenida Voluntários da Pátria, em um prédio no Centro de Porto Alegre.