Por Redação O Sul | 18 de abril de 2022

A solenidade contou com a presença de oficiais das Forças Armadas. Foto: Elson Sempe Pedroso/CMPA A solenidade contou com a presença de oficiais das Forças Armadas. (Foto: Elson Sempe Pedroso/CMPA) Foto: Elson Sempe Pedroso/CMPA

A Câmara Municipal de Porto Alegre realizou, nesta segunda-feira (18), solenidade em homenagem ao Dia do Exército Brasileiro, celebrado no dia 19 de abril. O general Rolemberg Ferreira da Cunha, comandante da 6° divisão do Exército, representou o Comando Militar do Sul.

O general destacou as diferenças das forças (Exército, Aeronáutica e Marinha) e afirmou que “todos nós, do poder público, Executivo, Legislativo e Judiciário, temos um só objetivo, que é trabalhar para o bem do nosso Estado. Todos nós caminhamos para o mesmo objetivo, que é o bem da sociedade brasileira”.

“Muito bom ver esse plenário cheio depois da catástrofe que nós vivemos. Durante 28 anos, esta solenidade foi comemorada nesta Casa, pelo então coronel Pedro Américo Leal, quando vereador, durante três mandatos, e depois eu, no meu quarto mandato, jamais deixei de homenagear esta instituição que é tão importante para o Brasil e para os brasileiros”, disse a vereadora Mônica Leal, que propôs a homenagem.

Guararapes

O Dia do Exército é celebrado em 19 de abril em memória da Batalha dos Guararapes, que ocorreu em 19 de abril de 1648, no Estado de Pernambuco.

Neste episódio, um grupo de brasileiros, de diferentes etnias, mas com o mesmo sentido patriótico, se reuniu pela primeira vez para combater a dominação holandesa.

Oficialmente, o Exército Brasileiro foi criado em 1822, como um órgão subordinado ao Ministério da Defesa.

Atualmente o Dia do Exército Brasileiro serve para comemorar essa vitória, enaltecer o espírito patriótico brasileiro e para divulgar a importância dessa Força Armada.

