Supremo reduz a pena do empreiteiro Marcelo Odebrecht, condenado na Operação Lava-Jato

19 de abril de 2022

Atualmente, o empresário está no regime aberto. (Foto: Agência Brasil)

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Edson Fachin reduziu a pena do empresário Marcelo Odebrecht de dez anos para sete anos e meio de prisão, conforme possibilidade prevista no acordo de delação premiada.

Em 2021, o ex-presidente da empreiteira Odebrecht atingiu uma “cláusula de desempenho” que considerava que a sentença seria diminuída se a delação concedida ao MPF (Ministério Público Federal) fosse considerada efetiva. A Procuradoria-Geral da República se manifestou a favor do benefício.

Atualmente, o empresário está no regime aberto, no qual precisa se recolher nos finais de semana e prestar serviços comunitários. Com a redução da pena, ele ficará completamente livre no fim deste ano.

Condenado na Operação Lava-Jato, Odebrecht ficou preso por dois anos em regime fechado em Curitiba (PR), até dezembro de 2017, quando foi para a prisão domiciliar. A empreiteira Odebrecht, rebatizada de Novonor, demitiu o empresário em 2019 e encontra-se em recuperação judicial.

Dinheiro

O ministro Fachin, relator da Lava-Jato no STF, também determinou a liberação de cerca de 11 milhões de dólares de uma conta ligada ao empresário no exterior. O valor é referente ao montante que cabe a Isabela Odebrecht, esposa do empresário, já que a conta na Suíça também está vinculada a ela.

