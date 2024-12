Economia Câmara dos Deputados aprova urgência para dois projetos do pacote de corte de gastos do governo

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2024

Urgência acelera a tramitação, como quer o governo, mas deputados estão impondo resistência em razão de insatisfação com regras de emendas parlamentares. (Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

A Câmara dos Deputados aprovou na noite dessa quarta-feira (4) a urgência para dois projetos do pacote de corte de gastos do governo.

A urgência para o primeiro projeto foi aprovada com 260 votos a favor. Ou seja, apenas 3 acima do mínimo necessário, o que indica votação apertada. Para o segundo — que não exigia mínimo de votos, a não ser a maioria simples — o governo consegui 267 votos.

Um texto ao qual é dada urgência fica dispensado de passar pelas comissões temáticas da Casa e pode ser votado diretamente em plenário. O governo tem pressa para votar o pacote do corte de gastos ainda neste ano, mas encontrou resistência dentro do Congresso. Deputados e senadores não gostaram das novas regras para emendas parlamentares impostas pelo Supremo Tribunal Federal.

As propostas enviadas pelo Executivo incluem ajustes orçamentários que buscam equilibrar as contas públicas, com impacto em áreas como aposentadorias e salário mínimo.

O governo prevê economizar com isso R$375 bilhões até 2030 e evitar um descontrole das contas públicas.

Nessa quarta, foi aprovada urgências para um projeto de lei e um projeto de lei complementar. As matérias tratam da:

* obrigatoriedade da biometria para concessão e manutenção de benefícios e prevê que o reajuste do salário mínimo precisa seguir o mesmo limite de crescimento das despesas estabelecido pela regra de controle das contas públicas;

* vedação de novos benefícios tributários em caso de déficit nas contas. E permite o bloqueio de emendas parlamentares na mesma proporção do corte que atingir outras despesas.

A votação foi realizada após uma reunião do presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), com líderes partidários.

“O presidente Arthur Lira fez um apelo para o colégio de líderes em torno da importância de que a matéria seja tratada e para que ela seja tratada precisamos votar a urgência. A partir disso, o presidente vai nomear os relatores”, afirmou o líder do PT na Câmara, Odair Cunha (PT-MG).

Lira agora pretende indicar relatores para os projetos e iniciar a discussão de mérito dos textos. O governo quer aprovar os textos antes de votar a Lei Orçamentária Anual (LOA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). O recesso do Legislativo começa dia 23 de dezembro.

Emendas

A votação ocorreu em meio a um impasse sobre a liberação de emendas parlamentares. Câmara e Senado vivem um clima de insatisfação com a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino que destravou o pagamento das verbas, mas impôs critérios para a liberação que desagradaram os parlamentares.

Dino já foi ministro da Justiça do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Deputados e senadores acusam o governo de fazer “jogo casado” com o magistrado. Há um entendimento geral no Congresso de que o governo se aliou ao STF nas ressalvas apresentadas pelo ministro para desbloquear as verbas.

Para tentar acalmar os ânimos, o governo sinalizou com a liberação de R$ 7,8 bilhões em emendas parlamentares individuais e de bancada nos próximos dias. Segundo o portal g1, o pagamento desses quase R$ 8 bilhões deve ser feito apenas nesta sexta (6).

Os deputados também aguardam uma nova decisão de Dino sobre um recurso apresentado pela Advocacia Geral da União (AGU) a respeito das emendas.

Além da insatisfação com verbas parlamentares, o PSD, por exemplo, se queixa de ter sido abandonado pelo governo na corrida pela presidência da Câmara. A bancada da Casa também não se sente contemplada pelo governo na Esplanada e ameaça atrapalhar o avanço do pacote.

Bancadas

Quase metade da bancada do PSD votou contra a urgência, portanto, contrário ao governo. O partido registrou 20 votos não, 17 sim e teve 7 ausências.

O União Brasil, outro partido que tem ministério e teoricamente compõe a base do governo, votou majoritariamente contra o governo: 44 deputados votaram não, 9 votaram sim e 6 deputados não votaram.

MDB, PP e Republicanos votaram com o governo e registraram, juntos, 14 votos contrários.

Os parlamentares se queixam, por exemplo, de o ministro Dino ter apontado na decisão a necessidade de apresentar o nome do parlamentar que indicou a emenda de comissão, não só do líder partidário, como já havia sido aprovado pelo Congresso.

Outro ponto que gerou desconforto foi a trava de crescimento nos valores, porque o ministro estabelece uma regra diferente da prevista atualmente – diz que ou é despesas discricionárias ou limite do arcabouço ou receita corrente líquida – o que for menor).

Outros pontos questionado são:

* emendas de saúde: precisam ser aprovadas por uma comissão tripartite do SUS e pelo gestor federal – na visão dos parlamentares, burocratiza o envio das emendas.

* necessidade de plano de trabalho para as emendas pix: deputados reclamaram do prazo de 60 dias para adequar as emendas já indicadas.

