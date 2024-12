Grêmio Jogando fora de casa, Grêmio empata em 1 a 1 com o Vitória pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2024

O resultado posicionou o Tricolor gaúcho em 12º lugar na tabela (45 pontos).

Em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio empatou por 1 a 1 em Salvador (BA) com o Vitória na noite desta quarta-feira (4). O resultado posicionou o Tricolor gaúcho em 12º lugar na tabela (45 pontos). A equipe tem pela frente o Corinthians na Arena, neste domingo (8), pela última rodada da competição. O placar do jogo no estádio Barradão foi aberto por João Pedro aos 37 minutos de bola rolando. Coube ao atacante Alerrandro, aos 18 da etapa final, igualar o marcador.

Resumo do jogo

A estratégia dos donos da casa foi de entregar a posse para o Imortal e tentar investir em rápidos contra-ataques. Já a equipe de Renato Portaluppi parecia sem inspiração e pouco incomodava a defesa do Leão. Os espaços deixados pelo Grêmio também incomodavam o treinador. Aos 24 minutos, Janderson ficou a centímetros de abrir o placar após passe de Alerrandro, mas não alcançou a bola.

Quando o Grêmio foi melhorando na partida, o detalhe que faltou ao Leão para abrir ao placar foi determinante para os rivais. Aos 36, Rodrigo Caio achou Pavón com um lançamento. O argentino usou o recurso que tinha e passou de calcanhar para João Pedro que bateu forte para balançar as redes de Lucas Arcanjo. O Leão quase empatou quatro minutos depois. Alerrandro fez o pivô para Mosquito, que entrou na área e finalizou de perna esquerda. A bola passou muito próxima à trave defendida por Marchesín.

Na volta do intervalo, as duas equipes fizeram modificações. Enquanto o Vitória abdicou dos três zagueiros com a entrada de Carlos Eduardo, o Grêmio precisou colocar o goleiro Caíque no lugar de Marchesín. A mudança do Leão mostrou sua função logo nos minutos finais. Com mais um atacante em campo, Carpini quis tirar o jogo do centro e alargar o campo. Em contrapartida, os visitantes tiveram mais espaços. O Vitória criou uma grande chance logo aos quatro minutos do segundo tempo. Raúl Cáceres cruzou na área, e Mosquito apareceu sozinho para finalizar. Na sobra, Willian Oliveira tentou de voleio, mas Caíque apareceu bem de novo.

As chances do empate foram aparecendo com as chegadas dos rubro-negros ao ataque. Aos 21 minutos da etapa final, Cáceres cruzou na cabeça de Alerrandro. Em ótima fase, o camisa nove cabeceou no contrapé do goleiro Caíque, que nada pode fazer para evitar o gol do artilheiro da Série A. Ele divide a artilharia do torneio com Yuri Alberto, do Corinthians.

Ficha técnica

– Grêmio: Marchesín (Caíque); João Pedro (Igor), Rodrigo Caio, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Pepê (Dodi) e Monsalve (Alysson); Aravena (Cristaldo), Pavón (Edenílson) e Braithwaite. Técnico: Renato Portaluppi.

– Vitória: Lucas Arcanjo, Edu (Carlos Eduardo), Neris e Wagner Leonardo; Raúl Cáceres (Willean Lepo), Ricardo Ryller (Machado), Willian Oliveira e Lucas Esteves; Mosquito (Everaldo), Janderson (Pablo) e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.

– Arbitragem: Alex Gomes Stefano (RJ), Brígida Cirilo Ferreira (Fifa-AL), Thiago Neto Corrêa Farinha (RJ) e Rodrigo Nunes de Sá (Fifa-RJ).

2024-12-04