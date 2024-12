Rio Grande do Sul Alerta: pedido de informações em nome do Judiciário gaúcho para envio de brindes é golpe

O SIJ (Serviço de Inteligência do Judiciário) gaúcho alerta para a ocorrência de tentativas de golpe eletrônico contra servidores e magistrados, especialmente aposentados, do TJRS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul).

Criminosos vêm se passando por funcionários da Ajuris (Associação dos Juízes do RS) ou servidores da comunicação social do TJRS para contatar magistrados e pedir dados pessoais como CPF, endereço de e-mail e endereço físico. Os golpistas informam se tratar de campanha alusiva aos 150 anos do TJRS e que os dados são necessários para o envio de brindes.

Conforme o SIJ, o objetivo é aplicar golpes para obter vantagem financeira. “Atenção! O Tribunal de Justiça do RS e a Ajuris não estão fazendo nenhum contato com magistrados a fim de obter dados pessoais. O SIJ pede atenção a qualquer contato suspeito, principalmente com esse objetivo, que nenhuma informação seja repassada. Lembra também que bancos e autoridades públicas nunca pedem essas informações por telefone ou e-mail. Desconfie e não compartilhe seus dados”, informou o TJRS.

