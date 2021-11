Mundo Câmara dos Deputados do Chile aprova abertura de impeachment do presidente Piñera

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2021

Os parlamentares conseguiram reunir os 78 votos necessários para que a acusação que busca o impeachment do presidente do Chile avance ao Senado Foto: Governo do Chile Os parlamentares conseguiram reunir os 78 votos necessários para que a acusação que busca o impeachment do presidente do Chile avance ao Senado. (Foto: Governo do Chile) Foto: Governo do Chile

A Câmara dos Deputados do Chile aprovou nesta terça-feira (09), após um debate de várias horas, a abertura do impeachment do presidente Sebastián Piñera por seu vínculo com a venda de uma empresa mineradora, a Dominga, nas Ilhas Virgens, um paraíso fiscal. O caso foi revelado no conjunto de reportagens chamado de “Pandora Papers”.

Os parlamentares conseguiram reunir os 78 votos necessários para que a acusação que busca o impeachment do presidente do Chile avance ao Senado.

Ao concluir a defesa no plenário, o advogado de Piñera, Jorge Gálvez, afirmou: “Eu peço, ilustres deputados e deputadas, que rejeitem esta injusta e improcedente acusação constitucional”.

