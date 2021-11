Acontece Primeiro dia da FISWEEK relaciona saúde com inovação, sustentabilidade e governança

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2021

Um dos painéis contou com a participação do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (E) Foto: Divulgação Um dos painéis contou com a participação do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (E) . (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Realizada pela Iniciativa FIS, a #FISWEEK conecta a saúde à temas como tecnologia, inovação e ESG para discutir como será o futuro do setor. O evento, que começou nesta segunda-feira (08), no Rio de Janeiro, é considerado o maior da área da saúde na América Latina.

Mais de 200 convidados vão participar dos debates, que seguem até a próxima sexta-feira (12). No primeiro dia da #FISWEEK foram realizados 11 painéis, dos três eventos que acontecem simultaneamente o Fórum Inovação Saúde 2021 (#FIS21), Symetria (#SYM21) e o Company Meetings (#COMMeets21).

Outros temas como a democratização do acesso à saúde, inovação aberta, ecossistemas e times ágeis para impulsionar a saúde, educação digital na saúde e novas modalidades de financiamento público também foram discutidos durante o dia.

Um dos painéis de destaque desta segunda-feira, foi o que contou com a participação do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Com o tema “Inclusão, governança e responsabilidade social em um mundo globalizado”, o debate também discutiu o acesso à saúde e os desafios enfrentados pelos governos durante a pandemia de coronavírus.

De acordo com Leite, uma das grandes dificuldades foi a falta de informação sobre o que estava acontecendo. “O processo de compartilhamento de dados no Brasil ainda é incipiente. Nós realizamos um grande levantamento para ter conhecimento e acompanhar números como leitos disponíveis, casos e internações. Sempre fui um defensor de ações apoiadas em dados e não em achismos. Hoje, temos uma base de dados consolidada que está disponível para a população”, afirmou.

Para esta terça-feira (09), treze painéis estão programados para #FISWEEK. Nomes como do presidente da Agência Nacional da Saúde, Paulo Rebello, da presidente da FenaSaúde, Vera Valente, do ex-presidente da Anvisa e professor da USP, Gonzalo Vecina, e do secretário executivo do Centro de Estudos da Fiocruz, Marco Nascimento, estão entre os confirmados para os debates do segundo dia de evento.

Iniciativa FIS

Criada em 2017, a Iniciativa FIS é uma entidade sem fins lucrativos, sediada no Rio de Janeiro, que reúne líderes da área da saúde, empresas e acadêmicos para debaterem sobre temas de grande relevância para o Brasil e para o mundo. A organização tem a missão de criar conexão do setor da saúde por meio de conteúdo que traga acessibilidade e facilite o atendimento da população.

*SERVIÇO*

#FISWEEK

Data: 08 a 12 de novembro

Horário: 10h às 19h

Gratuito e Online

Programação e inscrição: www.fisweek.org.br

