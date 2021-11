Porto Alegre Ação para captura de escorpiões será realizada no Centro de Porto Alegre nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Neste ano, foram notificadas 104 visualizações do escorpião amarelo na Capital Foto: Robson da Silveira/SMS PMPA Neste ano, foram notificadas 104 visualizações do escorpião amarelo na Capital. (Foto: Robson da Silveira/SMS PMPA) Foto: Robson da Silveira/SMS PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma equipe da UVA (Vigilância Ambiental) da Secretaria Municipal de Saúde realiza nesta quarta-feira (10), ação noturna na Praça Dom Feliciano, em Porto Alegre. O objetivo é captura mecânica de escorpiões amarelos visando a diminuir o foco do animal na região. A atividade tem início previsto para as 20h e término até as 23h.

Participarão do trabalho 12 servidores da Vigilância em Saúde. A ação contará com o apoio da EPTC e Dmae. O gerente da UVA, Alex Lamas, recomenda que a população residente na região, se possível, restrinja a circulação no horário da operação.

Em 2021, foram notificadas à UVA 104 visualizações do escorpião amarelo em Porto Alegre, com maior incidência de registros no Centro Histórico, seguido do bairro Anchieta. Do total de visualizações do Centro, 48 foram registradas nas imediações da Praça Dom Feliciano.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre