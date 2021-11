Porto Alegre Semana da Consciência Negra começa no domingo em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2021

Serão promovidas consultorias profissionais, apresentação de programas de capacitação, debates sobre políticas públicas afirmativas Foto: Divulgação Serão promovidas consultorias profissionais, apresentação de programas de capacitação, debates sobre políticas públicas afirmativas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Semana da Consciência Negra 2021 será marcada pelo debate contra o preconceito racial, o estímulo ao afroempreendedorismo e a comemoração do cinquentenário do Dia 20 de Novembro, idealizado pelo poeta gaúcho Oliveira Silveira.

Com o tema “Encontrei minhas origens – 50 anos do 20 de novembro: avanços e resistência”, a abertura oficial será no domingo, 14 , data que faz referência ao Massacre dos Porongos, das 9h às 21h30, no coworking Nau Live Spaces (av. Pres. Franklin Roosevelt, 1308), em Porto Alegre.

Durante o domingo serão promovidas consultorias profissionais, apresentação de programas de capacitação, debates sobre políticas públicas afirmativas e painéis sobre o potencial do afronegócio e ainda cerimônias culturais e religiosas tradicionais. Devido aos protocolos de segurança de saúde, para participar é necessário fazer a inscrição, gratuita, neste site .

A 31ª Semana da Consciência Negra de Porto Alegre é realizada de acordo com a Lei Municipal nº 6986, de 27 de dezembro de 1991. A programação é realizada por uma Comissão Especial da Semana, Conselho Municipal do Povo Negro, Coordenação de Direitos e Promoção de Igualdade Racial da SMDS e, neste ano, conta com a parceria da Rede Brasil de Afroeempreendedores – Reafro.

Programação da abertura – 14 de novembro

09h – 10h – Abertura Oficiall

Local: Arena

10h30 – 12h – Afrofuturismo

Local: Arena

10h30 – 12h – Empoderamento Preto

Local: Sala Híbrida

10h30 – 12h – Consultoria: Finanças e Contabilidade

Local: Sala Atlântico

13h30 – 15h – Afrocentrismo no pós-pandemia

Local: Arena

13h30 – 15h – Encontro Estadual de Afroempreendedores

Local: Sala Híbrida

13h30 – 15h – Consultoria: Administração e Jurídico

Local: Sala Atlântico

15h30 às 17h – Frente do Afroempreendedorismo

Local: Arena

15h30 – 17h – Espaço Isè

Local: Sala Híbrida

15h30 – 17h – Consultoria: Operações, Estoque e Logística

Local: Sala Atlântico

18h – 19h – Espetáculo Bambu

Local: Sala Atlântico

19h – 20h – Kurimba de encerramento

Local: frente do Nau

