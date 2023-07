Brasil Câmara dos Deputados notifica parlamentar licenciado para que devolva apartamento funcional em Brasília

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2023

Atual secretário estadual da Saúde do Rio de Janeiro, Doutor Luizinho (PP) é cotado para Ministério. (Foto: Arquivo/Câmara)

A Câmara dos Deputados notificou o licenciado Doutor Luizinho (PP-RJ) para que desocupe o apartamento funcional que utiliza em Brasília. Esse tipo de imóvel é destinado a parlamentares que precisam ter residência na capital federal por estarem no exercício da função. Com aval do presidente da Casa e líder do Centrão, Arthur Lira (PP-AL), Luizinho é um dos cotados para assumir o Ministério da Saúde no lugar de Nísia Trindade.

O prazo para devolução do imóvel funcional se estende por 60 dias após o início da licença do mandato. No caso de Luizinho, esse limite expirou no dia 14 de abril – portanto, há quase três meses.

No Rio de Janeiro – onde agora exerce o cargo de titular da Secretaria Estadual de Saúde – ele é dono de dois apartamentos. Um fica no Recreio dos Bandeirantes (Zona Oeste) e outro em Nova Iguaçu (Baixada Fluminense).

A respeito do imóvel funcional, Luizinho argumenta que está em “tratativas com a Secretaria da Câmara dos Deputados para regularizar a situação”. Diz, ainda, que por ocupar cargo em pasta estadual, tem prazo maior [de 60 dias] para devolver o imóvel funcional que ocupa.

Em sua atuação no cenário político fluminense, ele costura uma aliança para disputar a prefeitura carioca nas eleições municipais do ano que vem. Ele já conta com o apoio do governador Cláudio Castro, do PL (Partido Liberal, ao qual estão ligados atualmente o ex-presidente Bolsonaro e seus filhos). Mas o nome de Luizinho ainda não é um consenso dentro da sigla.

Bolsonaro

Ainda no que se refere à família Bolsonaro, ele e sua família ainda não bateram o martelo sobre quem apoiarão na disputa para o comando do Executivo da cidade do Rio de Janeiro. Seja quem for o escolhido da legenda, deverá ter como principal concorrente o atuam mandatário, Eduardo Paes (PSD).

De acordo com fontes ligadas ao ex-presidente (inelegível até 2030 por recente decisão da Justiça Eleitoral), ele estaria cogitando o nome do ex-general Braga Netto. Candidato a vice-presidente em sua chapa no ano passado, o militar reformado acabou absolvido no mesmo processo que condenou o cabeça da chapa.

O Rio de Janeiro é a base político-eleitoral de Bolsonaro há várias décadas. Embora tenha nascido na cidade de Glicério, Interior de São Paulo, foi no Estado fluminense que ele se estabeleceu como militar e político, elegendo-se desde 1988 como vereador e deputado federal por seis mandatos consecutivos, até chegar ao Palácio do Planalto. Seus três filhos mais velhos exercem mandatos parlamentares – Flávio é senador, Eduardo deputado federal e Carlos vereador.

