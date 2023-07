Brasil FAB inicia investigação para apurar causas de acidente com avião que matou três pessoas no Paraná

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2023

Equipes da FAB irão ao local do acidente para preservar indícios. (Foto: Reprodução de vídeo)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Força Aérea Brasileira (FAB) iniciou as investigações para apurar as causas do acidente com um avião que matou três pessoas no Paraná. A aeronave foi encontrada na semana anterior com a três vítimas dentro.

O avião sumiu na segunda-feira (3). Ele decolou de Umuarama, no noroeste do Estado, às 7h50 e deveria pousar perto de 10h30 em Paranaguá, mas não mandou mais sinal cerca de 10 minutos antes do horário previsto para o pouso.

O acidente vitimou Felipe Furquim, de 35 anos, Heitor Guilherme Genowei Junior, de 42 anos, ambos servidores da Casa Civil do Governo do Estado, e do piloto Jonas Borges Julião, de 37 anos. Os três foram enterrados nesse sábado (8).

De acordo com a FAB, as equipes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa) irão ao local do acidente para preservar indícios e fazer a checagem inicial dos danos sofridos pelo avião e também causados por ele.

A inclinação da aeronave, o estado em que ficou a fuselagem, o tamanho da clareira aberta na mata, condições meteorológicas, entre outros detalhes serão avaliadas por peritos para auxiliar nas investigações.

O avião foi encontrado numa encosta muito inclinada da Serra do Prata, em Guaratuba, no litoral do estado, a 650 metros de altitude. As equipes de resgate da força aérea tiveram que descer de rapel para retirar os corpos do local.

Buscas

As buscas pela aeronave duraram cinco dias e foram concentradas em uma região serrana, de Mata Atlântica, entre os municípios de Guaratuba e Morretes, no litoral do Estado. Também houve buscas na região do vale e costa oeste da Serra da Prata. Aviões e helicópteros vasculharam uma área de 200 quilômetros quadrados, área equivalente à metade de Curitiba.

Conforme os bombeiros, a aeronave desapareceu do radar às 10h14, próximo à Serra da Prata, em Guaratuba, no litoral do Paraná.

Segundo o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), as buscas foram feitas por meio de voos baixos, além de equipes por terra. Cerca de 200 pessoas, entre oficiais e civis, de 15 instituições, ajudaram na operação de busca.

A localização do avião foi descoberta com a ajuda do sinal de GPS do relógio do piloto, segundo o Corpo de Bombeiros.

De acordo com o major, na quarta-feira (5) um familiar do piloto informou que ele usava um relógio que poderia ajudar nas buscas. Com isso, a Força Aérea Brasileira acionou a empresa fornecedora do equipamento.

“Verificou-se que havia uma última sinalização desse relógio numa determinada coordenada geográfica. A partir daquele momento, as buscas foram direcionadas para aquela área”, afirmou o major Fabrício Frazatto dos Santos.

