Brasil Relógio de um dos ocupantes ajudou a FAB a encontrar avião que caiu com três pessoas no Paraná

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2023

As três pessoas que estavam no monomotor foram encontradas mortas. (Foto: Reprodução)

O relógio de um dos ocupantes do avião Piper Arrow, pilotado pelo sul-mato-grossense Jonas Borges Julião e que estava desaparecido desde a segunda-feira passada, ajudou a FAB (Força Aérea Brasileira) a encontrar os destroços e corpos na região conhecida como Serra das Canavieiras, na Serra do Mar, no litoral paranaense. O objeto era equipado com GPS e a última localização levou os profissionais até o local do impacto.

A informação foi repassada pelo major Fabrício Frazatto dos Santos, comandante do Corpo de Bombeiros de Paranaguá, em entrevista coletiva no início da noite dessa sexta-feira (7), conforme registrado pelo site O Bem Dito, de Umuarama (PR).

“Buscamos informações junto à empresa fornecedora do relógio, que verificou que havia uma última sinalização em uma determinada coordenada geográfica”, explicou o major. “A partir deste momento, as buscas foram direcionadas para aquela área”.

O ponto onde a aeronave caiu, a 20 quilômetros de onde o pouso estava originalmente previsto, em Paranaguá, é de mata extremamente densa, o que explica porque as equipes levaram 65 horas de buscas para conseguir visualizar os destroços. Depois, militares desceram de rapel e confirmaram que se tratava do monomotor desaparecido.

Não houve sobreviventes. Além de Julião, também estavam na aeronave dois assessores do governo paranaense, Felipe Furquim de Oliveira, 35, e Heitor Genowei Junior, 42. Os três foram enterrados nesse sábado (8).

Ainda de acordo com o apurado pelo portal de notícias umuaramense, os corpos foram transportados inicialmente para o IML (Instituto Médico Legal) de Curitiba, para posteriormente serem levados até Umuarama.

Jonas é de Sete Quedas, cidade a 471 quilômetros de Campo Grande, mas ainda criança se mudou da região de fronteira com o Paraguai para Umuarama, no Paraná, local onde morava com a esposa.

Heitor é, além de assessor da Casa Civil, empresário em Umuarama onde tem um posto de combustíveis. Já Felipe atuou como diretor do Instituto Água e Terra na cidade paranaense, entre 2019 e 2022, depois como diretor-geral da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável e atualmente era assessor de governo do Paraná.

Agora a Força Aérea Brasileira (FAB) iniciou as investigações para apurar as causas do acidente com um avião que matou três pessoas no Paraná. A aeronave foi encontrada nessa sexta-feira com a três vítimas dentro.

