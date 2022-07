Política Câmara dos Deputados quer ouvir Marcos Valério por delação que liga PT ao PCC

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2022

Em nota divulgada na noite desta quarta, a cúpula do PT disse que "o bolsonarismo mobilizou seus agentes" com o objetivo de aprovar um convite para que Marcos Valério. Foto: Reprodução

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou um convite para que Marcos Valério, personagem central do caso do mensalão, seja ouvido a respeito de acusações feitas ao PT e ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em delação à Polícia Federal. A iniciativa de chamar Valério partiu do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro.

Condenado a 37 anos de prisão, sob a acusação de ter operado o esquema do mensalão no primeiro mandato de Lula, Valério afirmou, em depoimento à PF, que administrou um caixa secreto de R$ 100 milhões para o PT. Ele repetiu, ainda, que a legenda tinha vínculos com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). As informações foram divulgadas pela revista Veja.

A intenção da Comissão de Segurança é ouvir Valério na semana que vem. Parlamentares do Centrão usaram a tribuna, nesta quarta-feira (6) para cobrar explicações sobre as denúncias feitas por Valério e aumentar o desgaste do PT. O deputado Coronel Tadeu (PL-SP) pediu proteção da Polícia Federal a Valério, até que seja ouvido na Câmara. “Eu fico aqui pensando se ele estará vivo para ouvir os nossos questionamentos”, afirmou Tadeu.

Outros insistiram na denúncia feita por Valério em depoimento à Operação Lava-Jato, em 2016. À época, ele disse ter feito pagamentos clandestinos para que Lula não fosse implicado no sequestro e assassinato do então prefeito de Santo André, Celso Daniel. O crime ocorreu há 20 anos.

O advogado Marcelo Leonardo, que representa Valério, disse que o seu cliente cumpre pena em liberdade e está impedido de falar sobre a delação por causa do acordo com a Justiça. Ele não confirmou se o pivô do mensalão irá comparecer à convocação feita pela comissão da Câmara.

“Calúnias”

Em nota divulgada na noite desta quarta, a cúpula do PT disse que “o bolsonarismo mobilizou seus agentes” com o objetivo de aprovar um convite para que Marcos Valério deponha na Comissão de Segurança da Câmara. “Querem armar o cenário para que lá sejam repetidas as mentiras, armações e calúnias já derrubadas nas mais diversas instâncias judiciais e investigativas”, destaca um trecho da nota.

