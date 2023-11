Rio Grande do Sul Câmara dos Dirigentes Lojistas realiza evento para negociação de dívidas em em quase 250 cidades gaúchas

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Mobilização terá tratativas on-line ou presenciais a partir desta segunda-feira. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ao longo da semana que vem, a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) realizará em 248 das 497 cidades gaúchas a 6ª edição do “Super Feirão Zero Dívida”, com foco na negociação de pendências financeiras por consumidores, reativação de crédito e recuperação de receitas pelos credores. Mais de 3 mil empresas confirmaram participação no evento, bem como entidades parceiras da iniciativa.

As tratativas serão realizadas por meio do site superfeiraozerodivida.com.br, entre a próxima segunda (20) e sexta-feira, das 8h30min às 18h. Em cerca de 100 municípios, entretanto, também haverá atividades presenciais – incluindo a Capital, na sede da CDL POA (avenida Júlio de Castilhos nº 377, Centro Histórico).

De acordo com o presidente da entidade, Irio Piva, a mobilização promove a sustentabilidade do crédito regional, ajudando consumidores e empresas a zerarem ou reduzirem suas dívidas:

“O Super Feirão Zero Dívida oferece descontos e condições vantajosas aos consumidores, além de configurar aos lojistas uma oportunidade de recuperação de ativos. Esse movimento é prioritário para melhorar a qualidade de vida das pessoas e favorecer o ambiente de negócios”.

Dados oficiais apontam patamares de inadimplência elevados no Rio Grande do Sul. Em outubro, quase 2,6 milhões de gaúchos na categoria pessoa física se encontravam em tal situação, continente que equivale a 30,5% dessa parcela da população no Estado – em 12,5 mil casos, houve pedido de negociação em balcões de atendimento da CDL.

Como funciona

Para participar de forma on-line, o consumidor deve acessar o site do Super Feirão Zero Dívida e iniciar conversa com um assistente virtual, denominado “Renê” (em um trocadilho com a palavra “renegociação”). É possível – por meio do número do CPF – verificar quais os débitos em aberto e encaminhar a negociação.

No formato presencial o processo tende a ser mais ágil, até porque representantes das empresas credoras nos mais variados segmentos (incluindo bancos como o Banrisul) estarão de prontidão nos locais com atendimento presencial. As opções abrangem termos especiais, a exemplo de descontos exclusivos e ampliação de prazos para quitação.

Importante: as informações pessoais dos devedores terão como finalidade exclusiva o Super Feirão Zero Dívida, conforme determinado pelo regulamento disponível no site. Eventual uso dos dados é condicionado a autorização prevista na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD, ou Lei nº 13.709/2018), sob pena de punição legal.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/camara-dos-dirigentes-lojistas-realiza-evento-em-248-cidades-gauchas-para-negociacao-de-dividas/

Câmara dos Dirigentes Lojistas realiza evento para negociação de dívidas em em quase 250 cidades gaúchas

2023-11-17