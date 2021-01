Mundo Câmara dos Estados Unidos entregará impeachment do ex-presidente Donald Trump ao Senado na segunda-feira, diz líder da maioria

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2021

A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos deve entregar ao Senado na segunda-feira (25) o artigo de impeachment acusando o ex-presidente Donald Trump de incitar insurreição, dando início a um julgamento que pode proibir o antigo mandatário de assumir o cargo novamente, afirmou nesta sexta-feira (22) o líder da maioria no Senado, o senador democrata Chuck Schumer.

Na última semana a Câmara dos Deputados aprovou o processo de impeachment, mas é preciso que ele seja levado ao Senado, para ser julgado.

“O Senado conduzirá o julgamento do impeachment de Donald Trump”, afirmou Schumer em um pronunciamento no plenário. “Será um julgamento completo. Será um julgamento justo”, completou.

Nos Estados Unidos o presidente não é afastado quando o processo de impeachment é aberto no Senado, e a sua saída definitiva apenas depois do processo ser analisado e aprovado pelos senadores, com dois terços dos votos.

O julgamento vai acontecer mesmo com Donald Trump já como ex-presidente. Se ele for julgado culpado, algo inédito e sem precedentes, ele poderá perder a aposentadoria e demais direitos por ter comandado o país, como a aposentadoria de US$, e também fica impedido de concorrer novamente ao cargo, algo que ele já mencionou desejar.

Adiamento

O líder da minoria no Senado, o republicano Mitch McConnell, chegou a propor um adiamento para que a equipe jurídica do ex-presidente Donald Trump se prepare para o julgamento. O prazo seria de duas semanas, retardando o início para até meados de fevereiro.

