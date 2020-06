Celebridades Camila Queiroz lista qualidades de Klebber Toledo e entrega: “Um marido e tanto”

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2020

Klebber e Camila curtiram os primeiros tempos de casados com viagens Foto: Reprodução/Twitter Klebber e Camila curtiram os primeiros tempos de casados com viagens. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Camila Queiroz falou sobre os planos de aumentar a família com Klebber Toledo. O casal oficializou a união em agosto de 2018. Segundo a atriz, ela pensa em ter filhos, mas não tão cedo.

“A gente está feliz com família agora. Além do mais, minha irmã está morando com a gente, porque está estudando e trabalhando também. Acaba que temos uma ‘filha’ mais nova [risos]. E o bebê vai vir na hora que tiver que vir. Se ficar programando muito, nunca chega a hora certa. Vamos deixar acontecer”, afirmou.

Klebber e Camila curtiram os primeiros tempos de casados com viagens. A última, antes da pandemia do novo coronavírus, foi para França, República Dominicana e Nova York. Após voltar para casa, os atores adotaram mais duas cadelas. Lua e Angel se juntaram a Céu.

“Esse tempo em casa está sendo bom para educá-las, porque estão na fase de comer o que veem pela frente, de fazer xixi em tudo. Esse trio tem muita energia. Todo dia rola uma surpresa por aqui”, disse o artista.

Nos quatro anos de convivência, Klebber descobriu particularidades de Camilla que o deixaram mais encantado. “Somos opostos mesmo, mas isso não é uma questão. Sou de resolver agora, e Camila, podendo, é de deixar pra amanhã. Ela consegue sentar no sofá e ver TV, eu não. O curioso é que Camila era mais agitada antes. Agora, está mais serena, e percebi que no dia a dia, é mais doce do que eu pensava. Ela gosta de um momentinho de calma, parar um pouco, dar uma respirada. Eu já chego do trabalho, troco de roupa, vou malhar, fazer outra coisa. A calma dela é boa para mim, porque, como sou agitado, ela é meu freio. Camila é jovem com alma de velho”, entregou.

