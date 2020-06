Magazine Morando com Jade Magalhães, Luan Santana define rotina: “Vivendo em lua de mel”

8 de junho de 2020

Em casa com a noiva, Jade Magalhães, o cantor falou que o confinamento tem servido para viver uma espécie de ensaio para o dia a dia ao lado da designer de moda quando se casarem Foto: Reprodução/Instagram/Luan Santana Em casa com a noiva, Jade Magalhães, o cantor falou que o confinamento tem servido para viver uma espécie de ensaio para o dia a dia ao lado da designer de moda quando se casarem. (Foto: Reprodução/Instagram/Luan Santana) Foto: Reprodução/Instagram/Luan Santana

Luan Santana aderiu à quarentena voluntária para prevenção do coronavírus e suspendeu a agenda de shows nos últimos meses. Em casa com a noiva, Jade Magalhães, o cantor falou que o confinamento tem servido para viver uma espécie de ensaio para o dia a dia ao lado da designer de moda quando se casarem. “Estamos encarando este momento com muita fé, muita esperança e que seja pra uma renovação por um mundo melhor, uma nova era”, disse.

Luan explicou que decidiu aproveitar o isolamento para ficar mais perto de Jade, com quem já está há 12 anos. “Por conta dessa pandemia, logo no começo da quarentena a Jade veio para a minha casa. Eu estava ainda com meus pais, aí, quando ela veio para cá, ficamos uma semana na casa deles e, como tenho uma casa estúdio, levei ela para lá e decidimos morar juntos”, contou.

Luan revelou que, entre ele e Jade, não existem conflitos. Muito pelo contrário, a relação do casal não poderia estar melhor. “Estamos vivendo em lua de mel. É o começo de uma vida a dois, uma vida que, em breve, vai ser celebrada com um casamento, para constituir nossa família e ser muito feliz”, afirmou.

Luan e Jade se dividem nas tarefas domésticas. Segundo o sertanejo, ele tem aprendido, entre outas coisas, a cozinhar. “Eu ajudo a enxugar louças, a cortar os temperos, aprendo um pouco a cozinhar com Jade. Ela cozinha muito bem! A gente tem dividido as tarefas e tem sido muito divertido. A Jade já cortou meu cabelo, me ajuda na escolha das minhas roupas, com meu visual. Ela tem dado uma de ‘personal organizer’ também, tem assistido tutoriais ligados a este universo e organiza tudo”, entregou.

Se, por um lado, a pausa forçada possibilitou Luan curtir com mais calma a vida a dois; por outro, o artista sofre com a saudade do palco. “O que eu mais sinto falta é o contato com meus fãs, de viajar, de abraçar, da reunião com os amigos e dos programas familiares, pescar, encontrar com os tios, que é o que a gente gosta”, relatou.

