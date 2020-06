Magazine Suzana Alves surge com fios brancos em foto e rebate críticas: “Naturalidade”

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







A mudança no visual da artista surpreendeu os seguidores, já que, nos últimos registros postados, os fios brancos não ficam tão visíveis Foto: Reprodução/Instagram/Suzana Alves A mudança no visual da artista surpreendeu os seguidores, já que, nos últimos registros postados, os fios brancos não ficam tão visíveis. (Foto: Reprodução/Instagram/Suzana Alves) Foto: Reprodução/Instagram/Suzana Alves

Suzana Alves surpreendeu a internet em fotos de um ensaio publicadas em seu Instagram, neste domingo (07). Famosa por dar vida à Tiazinha nos anos 2000, a empresária de 41 anos surgiu com os cabelos grisalhos presos em um coque.

A mudança no visual da artista surpreendeu os seguidores, já que, nos últimos registros postados, os fios brancos não ficam tão visíveis. Ela é mais uma famosa que optou por deixar o cabelo natural durante a quarentena: Juliana Paes , por exemplo, abandonou o secador e agora exibe os cachos nas redes sociais.

Nos Stories, Suzana Alves rebateu críticas por seus fios brancos, citando o momento difícil que o mundo atravessa. “Estou vivendo um dia de cada vez nessa quarentena. A parte estética realmente não é o mais importante diante de tantos fatos tristes acontecendo no mundo e na vida de muita gente, sofrendo. Vamos viver um dia de cada vez! Mais amor, por favor”, escreveu na publicação.

Com os fios soltos, famosa – que negou romance com o cantor Daniel após biografia – afastou polêmica sobre a mudança de visual: “Tô tão feliz com a minha naturalidade. Fiquem em paz”. Suzana é casada com o ex-tenista Flávia Saretta, com quem tem um filho, Joaquim, de 3 anos

Nos comentários, os seguidores elogiaram a mudança no visual de Suzana Alves. “Linda”, escreveu Vanessa Giácomo . “Natural como a luz do dia”, declarou outra. “Esses seus cabelos brancos bonitos. Está linda. Parabéns por assumir, são tantos preconceitos”, comentou mais uma.

“Está me encorajando a deixar meus cabelos brancos aparecendo”, relatou uma internauta. Alguns seguidores compararam a artista à Cássia Kis , adepta dos fios curtos e grisalhos. “Achei a cara dela”, declarou uma seguidora sobre Suzana – que reviveu a Tiazinha ao lado de Sérgio Marone no “Dancing Brasil”.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Magazine