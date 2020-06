Celebridades Anitta surge sexy em fotos ao lado do namorado, Gui Araújo: “Pensando na gente”

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2020

Nas fotos postadas, a cantora, de short curto e lingerie à mostra, além do cordão com o nome de Gui Foto: Reprodução/Instagram/Anitta

Gui Araújo compartilhou três cliques provocantes ao lado da namorada, Anitta, neste domingo (07). Nas fotos postadas, a cantora, de short curto e lingerie à mostra, além do cordão com o nome de Gui, aparece no colo do apresentador e também ajoelhada à sua frente.

“E eu que gostava de andar sozinho, tô pensando aqui na gente”, escreveu o modelo na legenda da publicação do Instagram. Além das poses picantes, o que chamou atenção dos seguidores e fãs do casal foi o comentário de Anitta na postagem do namorado: “Se forçar mais, casa”.

O comentário de Anitta rendeu muitas respostas de fãs empolgados com a insinuação da cantora, que surgiu em um vídeo curioso com Gui recentemente. “Gente, por que não estão forçando então?”, questionou um.

“Então forcem e tenham logo um baby”, desejou outro, já pensando em herdeiros. Teve quem já pensasse além: “Pode vir um baby, né? Ele seria perfeito”. Um internauta sugeriu que Anitta e Gui fizessem como Bárbara Evans: “Casa em casa mesmo, quarentena vibes”. “Esse namoro aí acho que vai durar, viu?”, apostou uma fã do casal, que surge em vídeos divertidos no Tik Tok.

