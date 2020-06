Celebridades Bruna Marquezine mostra cabelo natural em meio a transição: “Cachos voltando”

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2020

Foto: Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine adotou a transição capilar na quarentena. Depois de anos fazendo procedimentos para deixar os cabelos com aspecto mais liso, a atriz entregou a novidade ao contar para Maisa Silva nas redes sociais.

“Não vejo a hora de me livrar das pontas do meu”, disse. Na noite deste domingo (07), a artista postou uma série de vídeos mostrando as madeixas ganhando sua forma natural. “Cachinhos voltando”, comemorou em seu Stories do Instagram.

Além de Bruna Marquezine, outras famosas vem passando por processo de transição e em busca da textura natural de seus cabelos, como é o caso de Juliana Paes. Em entrevista ao programa “Encontro com Fátima Bernardes”, a carioca comentou estar planejando entrar com os cachos em cena em próxima novela na TV Globo.

“O meu cabelo sempre foi assim, é o meu natural, eu lavo e fico assim. Só que pelo trabalho, quando a gente chega, a primeira coisa é fazer uma escova. Acho que porque facilita o processo, o trabalho e, em personagens, facilita a continuidade. O cacho não se comporta igual todo dia. Então, é difícil dar continuidade. Mas já prometi para a turma que é fã, e está adorando esse cabelo, que o próximo personagem vou tentar emplacar esse cabelo natural. Isso aqui é a Juliana raiz, sem química, sem escova, sem nada”, declarou.

