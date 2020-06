Celebridades Flávia Alessandra explica por que não usa aliança com Otaviano Costa

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Ao invés de comprarem mais uma joia, Flávia e Otaviano fizeram uma tatuagem juntos para simbolizar a união Foto: Reprodução/YouTube Ao invés de comprarem mais uma joia, Flávia e Otaviano fizeram uma tatuagem juntos para simbolizar a união. (Foto: Reprodução/YouTube) Foto: Reprodução/YouTube

Casados desde 2006, Flávia Alessandra e Otaviano Costa não usam mais alianças. O acordo foi feito depois de o casal perder vários anéis. “Com a novela, a gente tem que tirar sempre para gravar. Aí eu esqueci a primeira vez. Me devolveram, mas eu não coloquei na hora. Perdi a segunda, a terceira… E ele também. Chegou uma hora em que falamos: ‘Tá uma despesa essa história de fazer aliança toda hora, né? Todo mundo sabe que somos casados”, explicou a atriz no canal no YouTube do marido, “Metendo a Colher”.

Ao invés de comprarem mais uma joia, Flávia e Otaviano fizeram uma tatuagem juntos para simbolizar a união. “Resolvemos tatuar uma coroa”, contou o apresentador. No vídeo, o casal entregou que Otaviano é o mais ciumento da relação. O artista disse que Flávia prefere esconder e revelar a situação anos depois.

“Ela revela de um dos jeitos mais estranhos possíveis. Ela não briga com você”, relatou o apresentador, completando: “Eu sou um fofinho. Sou muito fofo”. Quando perguntados sobre quem cozinha melhor, Flávia admitiu que o marido ainda “está aprendendo o b-a-ba”.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades