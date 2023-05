Mundo Camilla deixa de ser rainha consorte em meio a confrontos com cunhada

Por Redação O Sul | 6 de maio de 2023

Camilla Parker Bowes se torna a rainha do Reino Unido. (Foto: Getty Images)

Com 75 anos, Camilla Parker Bowes se torna a rainha do Reino Unido após ser coroada na Abadia de Westminster em Londres. Ela não usará mais o termo consorte em seu nome. Geralmente, a expressão é utilizada pela esposa do monarca reinante.

De acordo com o jornal britânico Daily Mail, Camilla ser chamada apenas como rainha não foi visto com bons olhos por alguns integrantes da realeza britânica. É o caso da princesa Anne, irmã do rei Charles. A princesa chegou a confrontar a cunhada, conforme o site britânico relatou, e questionou o motivo pelo qual ela deixou de usar o termo consorte no nome.

Segundo o tablóide, outros membros da família real estão “infelizes” por Camilla passar a ser chamada apenas como “rainha”. Uma fonte disse ao Daily Mail que a esposa do rei Charles teria defendido a tese de que a sua falecida sogra, Elizabeth II, havia permitido a mudança no título real.

Entretanto, integrantes da realeza alegam que Camilla se confundiu.

Camilla se casou com o então príncipe Charles em 2005. Do primeiro matrimônio com Andrew Parker, ela teve dois filhos Laura Lopes e Tom Parker Bowles. A esposa do rei britânico nasceu em um família de ricos proprietários de terras, tendo como pai o major Bruce Shand, e a mãe, Rosemary Cubitt.

Anne Elizabeth é a única filha da rainha Elizabeth II e do príncipe Philip, duque de Edimburgo. Ela é irmã do rei Charles III e possui dois filhos.

Coroação histórica

Uma nova era se inicia no Reino Unido a partir desse sábado: a coroação do rei Charles III, após 70 anos de espera. O monarca chega ao poder com o desafio de manter uma instituição milenar alinhada com os tempos modernos. O cortejo começou por volta de 6h.

A investidura acontece na Abadia de Westminster, em Londres. A cerimônia tem peso constitucional ao coroar Charles e Camilla como rei e rainha do Reino Unido, mas também é um rito religioso com o monarca assumindo o papel de chefe da Igreja Anglicana.

Comparado com a coroação da mãe de Charles, a rainha Elizabeth, o Palácio de Buckinham diminuiu pela metade o número de convidados.

Receberam convites para o evento 2.200 pessoas, incluindo membros da família real, representantes de 203 países — sendo 100 chefes de Estado — e membros de instituições de caridade patrocinadas pelo rei.

A primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, e o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), estiveram presentes.

Em nome da sustentabilidade e dos “novos tempos”, o monarca e a rainha Camilla optaram ainda por usar joias, roupas e móveis confeccionados para a investidura dos seus antecessores com o objetivo de economizar e preservar o meio ambiente.

2023-05-06