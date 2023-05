Mundo Kate Middleton usa brincos de Diana e combina tiara com Charlotte na coroação de Charles III

Por Redação O Sul | 6 de maio de 2023

A princesa de Gales chamou atenção com a escolha do look. (Foto: Reprodução)

Bastante aguardada para as festividades da coroação do Rei Charles III, a princesa de Gales Kate Middleton chamou atenção com a escolha do look. Com uma produção bastante elegante, ela apostou no tom azul e escolheu usar um par de brincos que antes foram da princesa Diana, ex-mulher do monarca.

Kate Middleton usou o par de brincos de pérolas da joalheria Collingwood. Os acessórios delicados pertenceram à princesa Diana, que os recebeu como presente no ano de 1981, do então príncipe Charles. Na época, os dois estavam no início do casamento, que se estenderia até 1996, um ano antes do fatal acidente da princesa.

Além disso, a esposa do príncipe William também apostou em outros elementos para complementar o look. A princesa de Gales vestiu um colar George VI Festoon, que antes pertenceu à rainha Elizabeth II, que o recebeu de presente do pai George VI, e uma tiara preciosa, quebrando a tradição de usar a coroa de flores.

Além da mudança na tradição real, a tiara preciosa também foi combinada com a de sua filha, a pequena princesa Charlotte. Mãe e filha usaram adereços de cabeça prateados e com brilhantes, confeccionados por Jess Collett e Alexander McQueen, e também combinaram o penteado para a cerimônia especial da família real britânica.

As duas também usaram vestidos brancos combinando, ambos da grife Alexander McQueen, que foi a mesma marca que fez o vestido de noiva de Kate para seu casamento com William. Os looks delas eram bordados com as flores rosa, cardo, narciso e trevo, representando as quatro nações do Reino Unido.

As duas chegaram à Abadia de Westminster junto com o príncipe William e o príncipe Louis. Charlotte cuidou do irmão caçula durante a entrada no local. Já o filho mais velho do casal, o príncipe George, teve um papel especial na coroação. Ele foi um dos pajens de honra do rei Charles III e ajudou a carregar o manto do monarca.

Dress code

Seguindo a tendência de um dress code mais discreto para a cerimônia de coroação de Charles III, neste sábado (6), as primeiras-damas dos EUA, França, Brasil e Ucrânia, Jill Biden, Brigitte Macron, Janja Lula da Silva e Olena Zelensky, optaram por produções menos opulentas, mas que não abriram mão da elegância.

A simplicidade parece estar, realmente, imperando em todos os sentidos. Não se vê opulência, mas elegância”, afirma a pesquisadora e analista de moda Paula Acioli. “A vibe é mesmo mais de um casamento real do que o que temos de lembrança da coroação de Elizabeth II há 70 anos passados.

“A vontade do Rei Charles III de que a celebração fosse discreta e simples, parece já estar sendo plenamente seguida e respeitada”, acrescenta Paula. “As cores predominantes na cartela feminina por enquanto rosa pálido, azuis suaves e marinho e vermelhos estão em alta nos looks femininos.”

