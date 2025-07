Porto Alegre Caminhão tomba na nova ponte do Guaíba e carro despenca sobre rua em Porto Alegre

22 de julho de 2025

Carreta tombou sobre a pista e envolveu outros veículos, na manhã desta terça-feira Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Um caminhão-cegonha tombou por volta das 10h30min desta terça-feira (22), na descida da nova ponte do Guaíba, na alça de acesso à Freeway, no sentido Litoral Norte, em Porto Alegre. O acidente provoca bloqueio total da via e congestionamento intenso para quem trafega no sentido Eldorado do Sul–Porto Alegre, pela BR-290.

Com o tombamento, dois veículos transportados pela carreta se soltaram. Uma caminhonete Toyota Hilux branca despencou de uma altura de mais de 20 metros e caiu sobre a Rua Voluntários da Pátria, em frente a residências. Outro automóvel caiu sobre a própria alça de acesso da rodovia. Apesar do susto, não há relatos de feridos entre os moradores.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o motorista teve apenas lesões superficiais. Ele relatou aos agentes da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) que o acidente foi causado pelo rompimento do feixe de mola do veículo. O homem sofreu ferimentos em uma das pernas, mas estava consciente e aguardava atendimento médico no local.

Ainda não há confirmação oficial sobre a quantidade total de veículos transportados pela cegonheira. Equipes da PRF e da EPTC atuam no local e orientam os motoristas. O tráfego está sendo desviado em direção ao Centro de Porto Alegre, o que gera lentidão na Avenida Castelo Branco.

