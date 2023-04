Porto Alegre Caminho para pedestres e ciclistas ligará o Parque Marinha do Brasil ao Trecho 3 da Orla do Guaíba, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2023

O passeio terá pavimentação de oito metros de largura: quatro para ciclistas e outros quatro para pedestres Foto: Divulgação/PMPA O passeio terá pavimentação de oito metros de largura: quatro para ciclistas e outros quatro para pedestres. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre aprovou o início das obras de implantação de um caminho para pedestres e ciclistas que ligará o Parque Marinha do Brasil ao Trecho 3 da Orla do Guaíba.

O passeio, que irá da avenida Borges de Medeiros até a Edvaldo Pereira Paiva, como continuidade da rua Cecília Meireles, terá pavimentação de oito metros de largura: quatro para ciclistas e outros quatro para pedestres.

No trajeto, serão implementados três espaços: o primeiro com playground para crianças, o segundo com bicicletário e ponto de apoio para ciclistas e, por fim, um cachorródromo dividido para cães de pequeno e grande porte.

Segundo a prefeitura, a iniciativa surgiu a partir de uma obrigação legal de o Shopping Praia de Belas instalar uma ciclovia na região. O empreendimento ofereceu, como doação, o caminho de integração entre o parque e o Trecho 3 da orla.

“O trajeto já é usado pela população como um caminho natural para chegar à orla. Agora, vamos humanizar o trecho com opções de lazer para vários públicos e, assim, garantir melhor uso do espaço público, com iluminação e, por consequência, mais segurança”, explicou o secretário municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Bremm.

