Porto Alegre Caminhões-pipa abastecem comunidades que sofrem com falta d’água na Zona Leste de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Caminhão-pipa abastece moradores da rua da Represa. Foto: Luciano Lanes/PMPA Caminhão-pipa abastece moradores da rua da Represa. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) iniciou nesta terça-feira (4) o envio de caminhões-pipa para abastecimento de água em regiões da Zona Leste de Porto Alegre. O rompimento de tubulação na Estação São Manoel no último domingo ocasionou o desabastecimento à população. O conserto emergencial foi concluído na noite de segunda, quando os bombeamentos começaram a ser religados.

Conforme a prefeitura, o retorno da água é lento em função do consumo elevado e a previsão é de retomada do serviço ao longo do dia de hoje. As atualizações podem ser acompanhadas pelo twitter @dmaePOA ou pelo site.

No entanto, uma das pontas da rede de distribuição, a Estação de Bombeamento de Água Tratada (Ebat) São José II, quando religada por volta das 23h45 sofreu curto circuito e os técnicos estão realizando a manutenção emergencial. A previsão de conclusão do conserto é até meio-dia de quarta (5). Com isso, as localidades de Partenon, Coronel Aparício Borges, São José, São José Comunitária e Vila João Pessoa seguem sem água e os caminhões-pipa estão sendo enviados para auxiliar a população desabastecida.

Durante a manhã, segundo o Executivo, caminhões já abasteceram duas Unidades de Saúde (Vila Vargas e Vila Pinto) e o Presídio Central. Outros quatro pontos serão contemplados com pipas no Bairro (PB) do Partenon. Um deles foi enviado à Escola do Morro da Cruz (rua Santa Tereza, 541) e encheu a caixa de água da instituição para que os moradores possam retirar.

Conserto emergencial na Estação São Manoel

A Estação de Bombeamento de Água Tratada (Ebat) São Manoel (São Manoel, 1130, esquina avenida Ipiranga, bairro Santana) ficou sem energia elétrica durante a chuvarada com ventania do meio da tarde do domingo (2). Quando a energia retornou, uma tubulação interna rompeu abaixo do nível do solo, exigindo escavação e remoção do piso, além da drenagem demorada da caixa de sucção da estação.

A parada da estação afetou o abastecimento às localidades: Jardim Carvalho, Boa Vista, Jardim Ipê, Bom Jesus, Vila Jardim, Vila Fátima Pinto, Cefer 1 e 2, Lomba do Pinheiro, Aparício Borges, Jardim Botânico, Partenon, Petrópolis, Santana, Santo Antônio, Jardim do Salso, Jardim Carvalho, São José, São José Comunitária, Agronomia, Vila dos Sargentos, Hospital Independência, Intercap, Campo da Tuca, Vila João Pessoa, Chácara das Pedras e Três Figueiras.

Após os danos, o Dmae mobilizou equipes de quatro áreas operacionais distintas. O conserto foi finalizado na noite desta segunda-feira (3). Além da Ebat São José II que segue parada, a Ebat Carlos Gomes que estava parada aguardando nível para retomar o bombeamento foi religada por volta das 8h50 de hoje. Assim, o abastecimento está em processo de normalização aos bairros Bom Jesus, Petrópolis, Três Figueiras e Chácara das Pedras.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre