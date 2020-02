Polícia Caminhoneiro é preso com dezenas de comprimidos de rebite no Litoral Norte gaúcho

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2020

A apreensão dos comprimidos ocorreu na BR-101, em Osório Foto: PRF/Divulgação A apreensão dos comprimidos ocorreu em Osório. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Durante uma operação para fiscalização de veículos de carga na BR-101, em Osório, no Litoral Norte gaúcho, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um caminhoneiro que transportava 68 comprimidos de rebite (anfetamina) escondidos no painel do veículo que dirigia.

Segundo a PRF, durante a fiscalização dos equipamentos do caminhão, o condutor apresentou nervosismo exagerado, principalmente quando os policiais verificavam o compartimento do extintor na cabine. Os agentes, então, passaram a realizar uma revista minuciosa e acharam os comprimidos. A ação ocorreu na tarde de quarta-feira (12).

O caminhoneiro, de 54 anos, admitiu que utilizava a droga para inibir seu sono sempre que precisava aumentar a jornada de trabalho.

