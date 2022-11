Política Caminhoneiros fecham rodovias contra resultado das urnas após derrota de Bolsonaro

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2022

Polícia Rodoviária Federal informou que negociava com manifestantes. (Foto: Polícia Rodoviária Federal/Divulgação)

Grupos de caminhoneiros bolsonaristas fecharam rodovias em ao menos 23 Estados e no Distrito Federal contra a derrota de Jair Bolsonaro (PL) para Lula (PT) no pleito presidencial. Os bloqueios se iniciaram horas após o anúncio da vitória do petista, oficializada às 19h57 de domingo (30).

Até por volta de 21h40 dessa segunda-feira (31), foram 338 pontos de protestos nos seguintes Estados: Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Tocantins, Amazonas, Acre, Roraima, Maranhão, Amapá, Paraíba, Piauí, Sergipe e Pernambuco. No Distrito Federal, manifestantes interditaram um trecho da BR-251.

A maior parte dos bloqueios era total, sem que qualquer veículo fosse liberado para passar nas vias tomadas pelos caminhoneiros. No entanto, houve locais onde carros como ambulância ou de passeio eram autorizados a seguir viagem.

Em comunicado, a PRF diz que houve registro de 102 bloqueios e de 134 interdições em rodovias federais, um total de 236 pontos com manifestação de bolsonaristas.

Veja a seguir alguns pontos:

Rio de Janeiro

Em Barra Mansa, no Sul do Rio de Janeiro, a Via Dutra, que liga a capital fluminense à capital paulista, foi fechada nos dois sentidos por caminhoneiros no início da madrugada desta segunda. Até a noite dessa segunda, a rodovia seguia totalmente bloqueada nos dois sentidos.

Goiás

Em Goiás, os bloqueios começaram na noite de domingo. No início da noite dessa segunda eram 18 pontos de interdição em protestos contra resultado das urnas após derrota de Bolsonaro.

Foram queimados pneus e papelão em estradas, e houve congestionamentos nos dois sentidos em algumas pontos. Em alguns pontos, somente ambulâncias estavam sendo liberadas.

Mato Grosso

Em Mato Grosso, a concessionária que administra a BR-163 informou que, na manhã dessa segunda, havia bloqueios na rodovia em trechos nos municípios de Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Cuiabá e Várzea Grande.

Manifestantes queimaram pneus nos protestos e não estava sendo permitida a passagem de nenhum veículo, nem mesmo os da concessionária. Havia trechos em que eles trancaram a via com carros e carretas.

Pará

No Pará, duas rodovias federais tiveram manifestações e bloqueios por caminhoneiros em diferentes cidades. Na manhã dessa segunda, havia dois pontos de interdição total, um parcial e outros dois pontos com manifestações. Os bloqueios eram feitos com caminhões e tratores na pista, além de queima de pneus. A BR-010 e a BR-163 tinham pontos com bloqueio total e outros com manifestações.

Paraná

Por volta das 17h15 dessa segunda, o Paraná tinha 34 pontos de bloqueio em rodovias federais e estaduais por conta de manifestações de apoiadores de Bolsonaro. Em Maringá, o protesto bloqueou trecho da BR-376. Segundo a Polícia Militar (PM), papelão e pneus foram queimados para fazer o bloqueio.

Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul tinha 60 pontos de bloqueio nas rodovias federais e estaduais na tarde dessa segunda. Um dos pontos que foi completamente bloqueado fica no km 26 da BR-290, a Freeway, em Santo Antônio da Patrulha, em direção ao Litoral, no entroncamento com a RS-474.

No início da manhã, havia 2 bloqueios na ERS-122, 2 bloqueios na BR-285, 2 bloqueios na BR-116, um bloqueio na ERS-463 e um bloqueio nas BR 470, 158 e 153.

Por conta dos bloqueios, universidades e empresas de transporte rodoviário suspenderam ou alteraram o funcionamento das atividades.

São Paulo

Pela manhã, manifestantes atearam fogo em pneus às margens da BR-153 e o trecho foi interditado nos dois sentidos, em Rio Preto. Também aconteceram bloqueios e congestionamento em Penápolis. Birigui, Itapetininga, Ourinhos e Sorocaba. Um grupo protestou durante a tarde na Marginal Tietê.

Por volta das 13h, a Rodovia Anhanguera tinha um ponto de bloqueio em Limeira. Manifestantes usavam tratores e caminhões para bloquear a pista. Também houve bloqueio na SP- 340, na região de Campinas.

Bahia

Na Bahia, o bloqueio ocorreu na BR-020, na altura de Luís Eduardo Magalhães, no oeste do Estado. Os manifestantes bloquearam a rodovia e colocaram fogo em pneus.

Feira de Santana também teve registro de bloqueios. A cidade teve protestos pela vitória de Lula nas eleições.

Santa Catarina

Ao menos 36 trechos de rodovias em Santa Catarina tinham registro de bloqueios. Houve queima de pneus e também com areia jogada na rodovia.

Distrito Federal

Na tarde dessa segunda, manifestantes bloquearam a rodovia BR-251, próximo a São Sebastião. Segundo PRF, a pista foi interditada nos dois sentidos. O grupo colocou fogo em pneus para impedir a passagem dos veículos.

