Por Redação O Sul | 9 de Maio de 2020

PRF prende dois contrabandistas e apreende veículo.

A Polícia Rodoviária Federal prendeu dois contrabandistas e apreendeu uma camionete carregada com grande quantidade de cigarros contrabandeados na tarde deste sábado (9), na BR 116, em Pelotas.

Durante fiscalização de combate aos crimes transfronteiriços, os agentes federais receberam informação da Inteligência PRF de que uma camionete transportava ilícitos para a região. Os policiais então realizaram buscas na rodovia e localizaram um veículo com as características informadas na rodovia federal.

Ao abordar a caminhonete, os policiais notaram de imediato o nervosismo do motorista, o que ensejou uma vistoria no veículo, quando a equipe policial encontrou cerca de 25 mil maços de cigarros contrabandeados de origem estrangeira.

O motorista e o passageiro, ambos de Porto Alegre, de 37 e 42 anos respectivamente, foram presos e encaminhados à polícia judiciária federal em Pelotas, com o veículo e os cigarros.

Veículo roubado

Em São Leopoldo, também neste sábado (9), a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem pelo crime de receptação na BR 116. Ele dirigia um Monza roubado.

A prisão aconteceu durante policiamento ostensivo na região do Vale dos Sinos, quando os policiais visualizaram um veículo Monza com 4 passageiros no banco de trás. Ao realizar a abordagem, após consultas policiais, os agentes constataram que o veículo havia sido roubado em maio deste ano na cidade de Viamão.

O condutor, de 27 anos e morador de Alvorada, contou aos policiais que havia recebido o veículo num negócio no mesmo dia pela manhã. Ele foi preso e conduzido com o veículo à polícia judiciária local para a lavratura do flagrante.

