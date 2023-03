Esporte Camisa da Seleção Brasileira terá homenagem a Pelé em amistoso contra Marrocos

Foto: CBF/Divulgação

A Seleção Brasileira masculina de futebol vai homenagear o Rei Pelé no amistoso contra Marrocos, neste sábado (25), às 19h, em Tânger. Nas costas do uniforme, na parte inferior do número de todos os jogadores, estará o nome do maior artilheiro do Brasil.

Além dessa homenagem, antes do jogo haverá um minuto de aplausos em reverência ao Rei. Já durante a partida placas de publicidade vão exibir a imagem de Pelé. Nesta semana, a Seleção já vinha prestando homenagens ao Rei em Marrocos. Uma foto dele foi exposta na área interna do centro de treinamento usado pelo Brasil na cidade do país africano.

