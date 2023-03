Mundo Joe Biden tranquiliza bancos e diz que não vê “explosão” no horizonte

Por Redação O Sul | 25 de março de 2023

A mensagem de Biden faz parte das tentativas do governo de acalmar os mercados. Foto: White House/Divulgação

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, enviou uma mensagem para tranquilizar o sistema bancário e disse que, embora a situação leve tempo para se acalmar, não vê uma “explosão” no horizonte. “Penso que vai levar algum tempo até que as coisas se acalmem, mas não vejo nada no horizonte que esteja prestes a explodir”, disse ele numa conferência de imprensa, na sexta-feira (24), em Ottawa com o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau.

Apesar da mensagem tranquilizadora, Biden disse ter compreendido que havia “algum mal-estar” e que o seu governo tinha feito “um bom trabalho” para assegurar que os americanos pudessem acessar as suas poupanças e que os bancos dos EUA fossem suficientemente financiados.

A mensagem de Biden faz parte das tentativas do governo de acalmar os mercados, assegurando que o sistema bancário americano é sólido e que as autoridades tomarão medidas para garantir poupanças diante da crise desencadeada nas últimas semanas pela quebra de dois bancos americanos e o salvamento de um terceiro.

O pânico também atravessou o Atlântico e quase faliu o banco suíço Credit Suisse, que finalmente teve de ser tomado no fim-de-semana passado pelo seu concorrente UBS após a crise de confiança que estava a afundar o seu preço de mercado. Biden disse que “o que está acontecendo na Europa não é uma consequência direta do que aconteceu nos Estados Unidos”.

A situação financeira dos dois bancos americanos falidos, Silicon Valley Bank (SVB) e Signature Bank, foi agravada pela política monetária do Fed, o banco central norte-americano, que tem aumentado as taxas de juro desde março do ano passado para combater a inflação. O Fed decidiu aumentar novamente as taxas nesta semana, em 0,25%, para um intervalo entre 4,75% e 5%, embora o presidente do banco, Jerome Powell, não tenha excluído interromper estas subidas na sua próxima reunião.

