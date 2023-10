Rio Grande do Sul Campanha da CUT arrecada mais de R$ 170 mil para vítimas das enchentes no Vale do Taquari

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2023

Montante será utilizado para reconstrução de casas devastadas pela tragédia climática de setembro. (Foto: Guilherme Hamm/Arquivo Secom-RS)

A campanha emergencial de solidariedade da Central Única dos Trabalhadores (CUT) no Rio Grande do Sul arrecadou R$ 170,5 mil para vítimas das enchentes de setembro no Estado. No foco da iniciativa estão moradores das cidades do Vale do Taquari, região gaúcha que registrou as piores perdas humanas e materiais pela tragédia climática.

Lançada há mais de um mês e encerrada neste sexta-feira (13), a ação solidária conta com a parceria de sindicatos e federações ligadas à entidade. O resultado tem sido o engajamento de diversos trabalhadores, cujas doações em dinheiro por meio do sistema pix auxiliam na compra de suprimentos para reconstrução de residências devastadas por temporais, enxurradas e alagamentos.

O presidente da CUT-RS, Amarildo Cenci, ressalta a importância do gesto em um momento de crise como o atual: “Como classe trabalhadora, é fundamental nos unirmos para ajudar quem enfrenta esse tipo de dificuldade”.

Donativos

Além do montante arrecadado, a campanha angariou alimentos não perecíveis, água potável, roupas, cobertores, produtos de higiene pessoal e itens de primeira necessidade. Os donativos foram recolhidos em postos montados nas sedes de diversos sindicatos em todo o Estado.

Para uma melhor destinação dos recursos, a Central organizou uma comissão de acompanhamento. O colegiado realizou duas reuniões com dirigentes dos sindicatos filiados no Vale do Taquari.

A primeira foi presencial, dia 21 de setembro, na sede do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação da cidade de Encantado. Já a segunda foi virtual, na última segunda-feira (9).

Ficou definido que o valor arrecadado terá como destino a compra de fogões a gás e de microondas, camas de casal, colchões e lençóis, além de panelas, pratos e talheres. A estimativa é de que aproximadamente 500 trabalhadores sejam beneficiados pelos itens, a serem entregues no dia 25 de outubro.

“Estamos muito felizes, pois toda essa quantia arrecadada demonstra alta sensibilidade social e uma visão estratégica como classe trabalhadora, na luta por um mundo mais justo, humano e solidário”, enalteceu Amarildo Cenci.

Metalúrgicos

No início desta semana, a Federação dos Trabalhadores Metalúrgicos do Rio Grande do Sul (FTM-RS) entregou à ação um cheque de R$ 70,5 mil, quantia amealhada entre os sindicatos filiados. O montante foi recebido em Porto Alegre pelo presidente da CUT-RS e pelo secretário de Administração e Finanças da entidade, Antônio Güntzel.

O presidente da FTM-RS, Lírio Segalla, manifestou-se na ocasião: “Chegamos a este número com a ajuda de diversos sindicatos de metalúrgicos, de todas as regiões do Estado. Algumas entidades também contribuíram diretamente em seus municípios.”

(Marcello Campos)

