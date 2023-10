Esporte Embaixada iraniana desmente que Cristiano Ronaldo tenha sido condenado no país

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2023

Cristiano Ronaldo posa com pintora durante viagem ao Irã. (Foto: Reprodução)

Embaixada Iraniana na Espanha desmentiu a notícia de que Cristiano Ronaldo foi condenado a pena de 99 chibatadas por adultério. O crime do jogador português teria sido abraçar e dar um beijo no rosto de uma artista iraniana que tem 85% do corpo paralisado. O gesto foi um agradecimento do astro português após receber quadros com retratos dele, pintados por ela.

O caso aconteceu no mês de setembro, quando o jogador viajou ao Irã para jogar pelo Al-Nassr pela Liga dos Campeões da Ásia. O jogador recebeu os presentes da artista Fatemeh Hammami Nasrabadi e agradeceu. A artista ficou conhecida durante a pandemia por utilizar os pés para produzir as suas pinturas.

Segundo a imprensa iraniana, diversos advogados do país fizeram a denúncia contra Cristiano Ronaldo. A lei do país pune homens que tocam mulheres solteiras. A pena seria aplicada na próxima vez que o jogador visitasse o país. Porém, o jogador poderia ser perdoado se demonstrasse o seu arrependimento de forma pública.

Em comunicado a embaixada do Irã na Espanha alegou que nega “veementemente a emissão de qualquer decisão judicial contra qualquer atleta internacional no Irã”. E que é “motivo de preocupação que a publicação de tais notícias infundadas possa ofuscar os crimes contra a humanidade e os crimes de guerra contra a nação palestina oprimida”. E destacou que “Cristiano Ronaldo viajou ao Irã nos dias 18 e 19 de setembro para disputar um jogo oficial de futebol e foi muito bem recebido pelo povo e pelas autoridades”.

Jogador mais bem pago do mundo

Cristiano Ronaldo é o jogador mais bem pago do mundo em 2023. Em lista atualizada pela Forbes nesta sexta-feira (13), o atacante do Al-Nassr aparece em primeiro lugar, com receita de 260 milhões de dólares (cerca de R$ 1,3 bilhão). Esta é a sexta vez nos últimos dez anos que o português é o jogador de futebol mais bem pago do mundo (ele alcançou o posto entre 2014 e 2017, em 2021 e em 2023). Lionel Messi esteve em primeiro lugar na lista em três oportunidades nos últimos dez anos (de 2018 a 2020), e Mbappé encabeçou o ranking em 2022.

Os valores dizem respeito tanto ao salário de Cristiano Ronaldo no Al-Nassr quanto a receitas fora de campo, como patrocínios.

Completando o pódio, vêm Messi, do Inter Miami, e Neymar, que acertou sua transferência para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, em agosto. O brasileiro tem vencimentos no valor de 112 milhões de dólares (cerca de R$ 565 milhões).

Ranking: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) – 260 milhões; Messi (Inter Miami) – 135 milhões; Neymar (Al-Hilal) – 112 milhões; Mbappé (PSG) – 110 milhões; Benzema (Al-Ittihad) – 106 milhões; Haaland (Manchester City) – 58 milhões; Salah (Liverpool) – 53 milhões; Sadio Mané (Al-Nassr) – 52 milhões; De Bruyne (Manchester City) – 39 milhões; Kane (Bayern de Munique) – 36 milhões.

