Campanha de Bolsonaro quer a presença de Sérgio Moro em agendas eleitorais e propagandas

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2022

Ideia defendida por integrantes da campanha à reeleição é a participação mais ativa do ex-juiz federal (E) Foto: Agência Brasil (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

A reconciliação entre o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-juiz federal Sérgio Moro (União Brasil) não deve se resumir apenas à presença do ex-ministro da Justiça em debates televisivos.

A campanha à reeleição planeja uma participação ativa de Moro na reta final do segundo turno, com a presença do ex-magistrado em propagandas televisivas e em agendas de viagens.

A ideia, de acordo com aliados do presidente, é de que Moro já grave para os palanques eletrônicos nesta semana, com um discurso focado na Operação Lava-Jato e trazendo os indícios de corrupção durante governos petistas.

E, segundo relatos de aliados de Moro, o senador eleito teria demonstrado disposição em ajudar na campanha de Bolsonaro. A estratégia defendida por auxiliares do presidente é de que Moro ajude tanto a tentar aumentar a rejeição ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como a atrair apoios entre eleitores moderados, que votaram em candidatos da terceira via no primeiro turno.

A campanha à reeleição também avalia viagem de Bolsonaro ao Paraná na companhia de Moro. O objetivo é tentar aumentar a vantagem alcançada pelo presidente no estado, onde ele obteve no primeiro turno 55% dos votos válidos.

A avaliação feita por aliados do presidente é de que é possível elevar a votação no segundo turno para pelo menos 60% dos votos válidos, o que ajudaria a reduzir a vantagem geral no país obtida pelo candidato petista.

A presença de Moro no debate da TV Bandeirantes neste domingo (16) foi definida em reunião promovida na última sexta-feira, em Curitiba, entre o ex-juiz federal e integrantes da campanha bolsonarista.

