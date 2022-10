Grêmio Meia Thaciano sente dores na coxa e é substituído no intervalo de jogo do Grêmio contra o Bahia pela Série B

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Jogador vinha assumindo a titularidade devido a má fase de Guilherme Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No intervalo da partida entre Grêmio e Bahia, na Arena, em Porto Alegre, pela 35° rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Thaciano voltou a sentir dores na coxa e precisou ser substituído por Guilherme. O atleta havia sido tirado do treino de sexta-feira (14) por conta deste problema e, segundo o técnico Renato Portaluppi, jogou contra o Bahia no sacrifício.

No penúltimo trabalho no CT Luiz Carvalho, antes do jogo contra os baianos, Thaciano precisou sair após sentir a coxa esquerda, revelou Renato em uma entrevista coletiva. O jogador passou por testes físicos até o dia do jogo e, por conta da importância do confronto, o técnico decidiu escalar o meia que vem sendo a sua peça de confiança no time.

Em setembro, o meia sofreu uma lesão muscular de grau um na mesma região e retornou até antes do esperado, cerca de dez dias depois.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio