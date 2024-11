Porto Alegre Campanha de multivacinação em Porto Alegre registra 15,8 mil doses aplicadas em sua primeira semana

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2024

O objetivo é atualizar a carteira de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos

Na primeira semana da campanha de multivacinação de crianças e adolescentes, 15.887 doses de vacinas foram aplicadas em Porto Alegre. No Dia D (23), o número chegou a 7.653. Entre os dias 18 e 22, o número de doses aplicadas somou 8.234.

A campanha segue até o dia 30. O objetivo é atualizar a carteira de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Todas as unidades de saúde atendem a população durante a multivacinação. O horário de atendimento é o de funcionamento de cada unidade. No sábado, 30, nove unidades de saúde estarão abertas para imunização.

Confira os números do Dia D e do período 18 a 22 de novembro, por tipo de vacinação.

Dia D – 23 de novembro

Vacinas da rotina do calendário: 4.150

Dengue: 1.091

Influenza: 1.919

Covid-19: 493

Total doses aplicadas: 7.653

Dias 18-22:

Rotina: 6.029

Dengue: 405

Influenza: 1.227

Covid-19: 573

Total doses aplicadas: 8.234

Total da primeira semana:

Rotina: 10.179

Dengue: 1.496

Influenza: 3.146

Covid-19: 1.066

Total de doses aplicadas: 15.887

Unidades de Saúde que abrem para vacinação no sábado, dia 30, das 9h às 18h:

Santa Fé – rua Professor Álvaro Barcellos Ferreira, 520 – bairro Rubem Berta

Sarandi – rua Francisco Pinto da Fontoura, 341 – bairro Sarandi

Timbaúva – rua Sebastião do Nascimento, 1050 – bairro Mário Quintana

Lomba do Pinheiro – estrada João de Oliveira Remião, 6111 – bairro Lomba do Pinheiro

Restinga – rua Abolição, 850 – bairro Restinga

Beco do Adelar – avenida Juca Batista, 3480 – bairro Aberta dos Morros

Vila Cruzeiro – avenida Capivari, 2020 – bairro Cristal

Nossa Senhora de Belém – rua João do Couto, 294 – bairro Belém Velho

Modelo – avenida Jerônimo de Ornelas, 55 – bairro Santana.

