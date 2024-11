Esporte Lucas Martins Brambilla é tricampeão do Festival Hípico Noturno

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O tradicional evento da modalidade salto do hipismo é o mais antigo do Brasil Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O cavaleiro porto-alegrense Lucas Martins Brambilla venceu a 65ª edição do Festival Hípico Noturno da Brigada Militar. O tradicional evento da modalidade salto do hipismo é o mais antigo do Brasil e sempre acontece nas dependências do 4º Regimento de Polícia Montada em Porto Alegre.

O evento reuniu 330 conjuntos (cavalo + cavaleiro) em quatro dias de competições com 22 provas de diferentes categorias, do iniciante ao profissional, entre militares e civis. Cavaleiros de amazonas de todo o Rio Grande do Sul estiveram presentes, além de Santa Catarina, Paraná e São Paulo.

Essa comemorativa data de 65 anos do Festival destacou a reconstrução do Rio Grande do Sul após as fortes chuvas no mês de maio deste ano, que resultaram nas enchentes que devastaram diferentes cidades. Com isso, o evento teve layout voltado à cultura do estado. O Financiamento do 65ºFHN é da PRÓ-ESPORTE RS – Secretaria do Esporte e Lazer.

A série principal do Festival Hípico Noturno, disputada com obstáculos de 1m30 de altura, teve 21 conjuntos participantes em três dias de provas realizadas à noite na difícil pista de grama do regimento.

A soma dos pontos de classificação dos conjuntos levou à vitória para Lucas Martins Brambilla montando o cavalo Norton G. O conjunto também foi campeão do Grande Prêmio disputado no domingo com dois percursos distintos.

Como vice-campeão consagrou-se o Coronel Renato Pacheco, montando Noir, representante do Exército Brasileiro e em terceiro lugar o cavaleiro de Passo Fundo, Cristóvão Dellagerisi, montando HMD Gus.

Lucas já havia vencido o Festival Hípico Noturno nos anos de 2010 e 2012, tornando-se agora tricampeão: “Estou muito feliz com a vitória! Eu estava atrás deste terceiro título há bastante tempo. É um concurso muito especial e tenho muito carinho por ele, já que participo há muitos anos” relata o cavaleiro que já faz planos para as próximas participações no Festival, tanto dele quanto da esposa e a filha, que também são praticantes do hipismo.

Além da parte esportiva, a edição do Festival teve shows culturais de bandas gaúchas. Na quinta-feira (21) o nativista João Luiz Corrêa e banda se apresentaram no palco. Já na sexta-feira (22) a Escola de Samba Estado Maior da Restinga desfilou pelo Lounge e colocou o público para dançar.

Após, foi a vez da dupla Lucas e Felipe. No sábado à noite foram as bandas Balanço do Tchê e Grupo A5 que animaram, e no domingo a banda PopTop. Com financiamento da Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet – a realização do Lounge Musical do Festival Hípico Noturno é da Brigada Militar do Rio Grande do Sul e Associação Desportiva e Cultural Regimento Bento Gonçalves. Realização Ministério da Cultura, Governo Federal – Brasil União e Reconstrução.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/lucas-martins-brambilla-e-tricampeao-do-festival-hipico-noturno/

Lucas Martins Brambilla é tricampeão do Festival Hípico Noturno

2024-11-26