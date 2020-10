Porto Alegre Campanha de vacinação contra paralisia infantil vai até sexta-feira

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2020

Ideia é imunizar crianças de 12 meses a menores de 5 anos com uma dose extra das gotinhas Foto: Divulgação Ideia é imunizar crianças de 12 meses a menores de 5 anos com uma dose extra das gotinhas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Pais ou responsáveis devem procurar as unidades de saúde durante a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e de Multivacinação, que vai até sexta-feira (30).

A ideia é imunizar crianças de 12 meses a menores de 5 anos com uma dose extra das gotinhas e atualizar a caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade. A meta da campanha é vacinar 61.784 crianças contra a poliomielite, 95% do total de 65.036 crianças de 12 meses a menores de 5 anos em Porto Alegre.

Com a multivacinação, o objetivo é garantir a proteção contra diversas doenças imunopreveníveis e melhorar as coberturas vacinais. Estão disponíveis doses do Calendário Nacional de Vacinação, de acordo com a idade e situação vacinal.

Vacinação para crianças – Hepatite B; Poliomielite 1, 2, 3; Poliomielite 1 e 3; Rotavírus humano G1P1; DTP+Hib+HB; Pneumocócica 10 valente; Meningocócica C; Febre Amarela; Sarampo, Caxumba e Rubéola; Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela; Hepatite A; BCG; Difteria, Tétano, Pertussis; Difteria, Tétano; Papilomavírus humano; Varicela; Pneumocócica 23-valente, indicada para população indígena a partir dos 5 anos de idade. A vacina BCG é aplicada nas maternidades e em unidades de saúde de referência.

Vacinação para adolescentes – Hepatite B; Difteria, Tétano; Febre Amarela; Sarampo, Caxumba e Rubéola; Papilomavírus humano; Meningocócica ACWY; Pneumocócica 23-valente, indicada para população indígena. Em Porto Alegre, as unidades de saúde da Atenção Primária estão engajadas na campanha.

