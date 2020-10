Mundo Cinco assessores do vice-presidente dos Estados Unidos estão com coronavírus

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2020

Mike Pence, o vice-presidente, compareceu a um ato de campanha eleitoral mesmo após o diagnóstico de cinco de seus assessores Foto: Reprodução Mike Pence, o vice-presidente, compareceu a um ato de campanha eleitoral mesmo após o diagnóstico de cinco de seus assessores. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Cinco assessores do vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, testaram positivo para Covid-19 – inclusive o chefe de gabinete. Isso fez com que a pandemia volte a ser tema da corrida eleitoral. A votação acontece no dia 3 de novembro.

Foi o porta-voz de Pence que revelou que o chefe de gabinete, Marc Short, estava com Covid-19. Sabe-se do diagnóstico desde sábado (24). Os testes de Pence e sua mulher, Karen, deram negativo para a infecção.

Apesar de pessoas próximas a ele terem sido infectadas, Pence não mudou sua agenda nos últimos dias. De acordo com o porta-voz da Casa Branca, isso não é uma violação das diretrizes dos Centros de Controles de Epidemias dos EUA (CDC, na sigla em inglês) – o protocolo é que profissionais de trabalho essencial devem manter sua rotina.

O vice-presidente foi à Carolina do Norte para um comício mesmo sabendo que pessoas próximas a ele se infectaram. Já houve outras ondas de infecção por Covid-19 no núcleo do governo dos EUA: Donald Trump e a primeira-dama, Melania, o filho deles, Barron e vários assessores tiveram a doença.

Trump foi hospitalizado por três noites após contrair a Covid-19. Um novo surto da doença entre pessoas próximas a Trump pode fazer com que os eleitores pensem que o núcleo do governo minimizou os conselhos de especialistas em saúde pública para usar máscaras e observar as diretrizes de distanciamento social para conter a transmissão.

