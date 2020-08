Porto Alegre Campanha do Agasalho atinge marca histórica de 400 mil doações

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2020

Neste sábado teve drive thru especial na Praça da Encol. (Foto: Maria Emília Portela/PMPA)

A Campanha do Agasalho 2020 de Porto Alegre tem novo recorde de arrecadações com cerca de 400 mil doações recebidas. Neste sábado (1º) foi realizado o último drive-thru especial, na Praça Carlos Simão Arnt (Encol), uma iniciativa da prefeitura em parceria com a Associação dos Moradores dos Bairros Bela Vista, Boa Vista e Mont Serrat (Amobela). A primeira-dama Tainá Vidal agradeceu a solidariedade dos porto-alegrenses. “Este número nos surpreendeu e nos enche de alegria. Ainda temos muitos a atender e vamos conseguir.”

Com as contribuições arrecadas neste sábado, a campanha atinge 401.229 doações recebidas. Em razão da Covid-19, os donativos passam por uma quarentena de 14 dias antes de serem triados, embalados e distribuídos. A Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) entregou até agora, 183.858 agasalhos para 220 instituições.

O secretário adjunto de Desenvolvimento Social e Esporte, Rafael Piccoli, ressaltou a continuidade da campanha por mais duas semanas. “Até 14 de agosto seguimos recebendo doações. Ainda precisamos roupas e calçados infantis. Também alimentos são bem vindos, pois manteremos o atendimento das famílias necessitadas.” Diariamente, das 10h às 16h, há um drive-thru fixo na Central de Triagem, na av. Taquara 579, bairro Petrópolis.

Serão beneficiadas organizações cadastradas na Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), albergues, abrigos, Centros Pop, pessoas atendidas nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas), Centros Dia do Idoso (CDI) e Centros de Relações Institucionais e Participativas (Crips), povos indígenas e quilombola.

Conscientização – Crianças, bebês e gestantes são foco essencial de atendimento na distribuição das doações da Campanha do Agasalho. Por iniciativa da prrimeira-dama são organizados kits bebês. Tainá Vidal lembrou que este 1º de agosto é o Dia Mundial e Dia Municipal do Aleitamento Materno. “Entramos no Agosto Dourado. Um período de conscientização para as mulheres sobre a importância da amamentação. O leite materno tem papel fundamental no desenvolvimento do bebê”, destaca.

Histórico de arrecadações:

2019 – 356 mil peças

2018 – 257 mil peças

2017 – 253 mil peças

2016 – 190 mil peças

