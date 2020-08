Porto Alegre Incêndio atinge prédio na Avenida Independência em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2020

O incêndio acontecido às 2h45min, foi controlado pelos bombeiros e não se alastrou para o restante do prédio de oito andares Foto: Reprodução O incêndio acontecido às 2h45min, foi controlado pelos bombeiros e não se alastrou para o restante do prédio de oito andares. (Foto: Divulgação) Foto: Reprodução

Um apartamento no quarto andar de um edifício situado na Avenida Independência, próximo à esquina com a Rua Tomaz Flores, no Centro em Porto Alegre, pegou fogo durante a madrugada desta segunda-feira (03).

O incêndio acontecido às 2h45min, foi controlado e não se alastrou para o restante do prédio de oito andares. As causas do incêndio serão indicadas após o local passar por perícia. Dois caminhões da corporação foram deslocados para o atendimento, o que deixou bloqueado o trecho da avenida em frente ao prédio durante o combate ao fogo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a fumaça foi o problema maior e com a energia elétrica desligada, muitos dos moradores dos andares superiores ao incêndio precisaram de ajuda para deixar o prédio. Pelo menos duas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital de Pronto Socorro por intoxicação pela fumaça.

