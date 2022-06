Rio Grande do Sul Campanha do Agasalho contará com pontos de coleta no estádio Beira-Rio

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2022

A coleta ocorrerá no domingo, das 16h às 18h30min, em dois pontos do estádio Foto: Karine Viana/Palácio Piratini A coleta ocorrerá no domingo, das 16h às 18h30min, em dois pontos do estádio. (Foto: Karine Viana/Palácio Piratini) Foto: Karine Viana/Palácio Piratini

No domingo (19), a Defesa Civil do Rio Grande do Sul disponibilizará dois pontos de coleta da Campanha do Agasalho no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, onde ocorrerá o jogo entre Inter e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro.

Os torcedores poderão doar roupas, cobertores, calçados e alimentos não perecíveis. A coleta ocorrerá das 16h às 18h30min, em dois pontos do estádio: perto da bandeira e junto à estátua do Fernandão.

Os agasalhos arrecadados serão encaminhados para a Central de Doações da Defesa Civil, na Capital, e para as prefeituras no interior do Estado.

