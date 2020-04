Porto Alegre Campanha do Agasalho terá lançamento virtual nesta quinta

Por Redação O Sul | 29 de abril de 2020

Devido à pandemia de Covid-19, a Campanha do Agasalho deste ano será lançada de forma virtual nesta quinta-feira (30), às 13h30, pela página da prefeitura no Facebook. Entre as mudanças necessárias neste momento, está também a quarentena das peças doadas, que ficarão por 14 dias em uma sala especial, arejada e ensolarada, para depois serem triadas e embaladas.

A campanha é uma ação da prefeitura, com coordenação da SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte) e da primeira-dama do Município,Tainá Vidal, com apoio da Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania) e de todas as secretarias, autarquias e órgãos municipais.

No ano passado, a mobilização solidária bateu o recorde de todas as edições, com 356.183 mil doações recebidas. Mais de 77 mil pessoas foram beneficiadas com a distribuição em 254 entidades.

